В Украине повысились пенсии: Минфин назвал причины

Средняя пенсия выросла по итогам года и продолжит увеличиваться

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине повысились пенсии: Минфин назвал причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg 2019-02-14T10:49:00+02:00 Экономика Средняя пенсия выросла по итогам года и продолжит увеличиваться

Размер средней пенсии в Украине в январе 2019 года увеличился до 2645,66 гривни. Это на 68,77 гривни больше, чем было в октябре 2018 года. Такие данные содержатся в макроэкономическом отчете Министерства финансов Украины.

"В течение 2018 года происходило постепенное увеличение среднего размера пенсионной выплаты из-за повышения минимальной пенсии, а также благодаря принятой в 2017 году пенсионной реформе и, соответственно, "осовремениванию" пенсий", – пояснили в Минфине.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

Напомним, ранее Пенсионный фонд принял свой бюджет на 2019 год. Главная смета для пенсионеров утверждена с рекордным дефицитом — 167 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2018 году. В 2018 году из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных выплат поступило 150,1 млрд гривен, как и было запланировано.

Недобор, как и в прежние годы, будет дотирован из госбюджета, чтобы хватило на выплату пенсий — на это надо 400 млрд в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, хватит ли Украине денег на выплату пенсий в 2019 году.

Сайт "Сегодня" также разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии уже с 1 марта, когда будет окончательно подсчитана инфляция и рост средней зарплаты за 2018 г.

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