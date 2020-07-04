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В Украине повысят минималку: Шмыгаль назвал конкретные суммы

4 июля, 20:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Минимальные выплаты украинцам планируют повышать трижды за ближайших полтора года

Кабинет министров Украины на ближайшее время запланировал трижды повышать минимальную зарплату.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первый этап планируется с 1 сентября – минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%); с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+20%), а с 1 июля 2021 года – 6500 (+8,3%).

"Наше видение необходимости повышать минимальную зарплату базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенства)", - отметил Шмыгаль.

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Также премьер отметил, что расчеты показывают – повышение "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, что поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму, не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.

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Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года, и он останется адаптивным. Впрочем, пока что речи об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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правительство повышение Кабинет министров минимальная зарплата минималка Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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