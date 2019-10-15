В Украине хотят отменить военный сбор: экономисты оценили план

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается отменить с 1 января 2020 года военный сбор. Это 1,5%, которые взимаются с доходов физических лиц и направляются в общий фонд государственного бюджета. Оценить целесообразность инициативы и ее последствия сайт "Сегодня" попросил экономистов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в целом поддерживает идею отмены военного сбора. Он отмечает: этого налога не может быть с точки зрения Бюджетного кодекса, к тому же использование этих средств – преимущественно не целевое.

"Когда вводили военный сбор, его вводили на один год, я еще тогда сказал: он будет на постоянной основе… Сам по себе военный сбор вводить не нужно. Его вводили только в тот момент, когда говорили, что Путин нападет. Деньги, которые собирали, шли в фонд поддержки армии, но эти средства просто разворовывали", – считает экономист.

Охрименко добавляет: отмена налога – это просто шаг к социальной справедливости, и ощутимого экономического эффекта ожидать не следует.

В то же время президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило придерживается противоположного мнения. Он говорит: отменять налог – не время, поскольку Украине нужны деньги в бюджете.

"Мне кажется, сейчас говорить о том, что нам нужно снижать налоговую базу, не время. Все же это значительные изменения. Реформы, которые необходимо осуществлять, требуют средств. Реформы бесплатно, конечно, делать можно, но с деньгами лучше", – считает эксперт.

А доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что вопрос не в самой отмене сбора – нужно проанализировать, будут ли прописаны компенсаторы в бюджете, уверен экономист.

"Если в бюджете есть возможности финансировать оборону и другие потребности, на которые направлялся военный сбор, то его можно отменить, – говорит Плотников. – Потому что это все же определенная нагрузка – возможно психологическая, но все же нагрузка – на рядовых граждан, которые понимают, что все доходы облагаются военных сбором. Даже когда есть депозиты в банке, проценты облагаются военным сбором".

Напомним, ранее депутаты также предлагали взимать сбор при наличном обмене валют. О том, как в Украине провалился очередной "налог на доллары", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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