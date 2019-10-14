Сбор при обмене валют: как в Украине провалился очередной "налог на доллары"

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В начале месяца в парламент поступил законопроект о валютных операциях. Предлагалось установить новые правила покупки валюты, когда каждый должен платить налог. И это уже не первая такая попытка – только в 2017-м парламент отменил 2%-ный сбор при покупке наличной валюты.

Автор нового законопроекта народный депутат Украины Александр Дубинский свою инициативу объяснял просто:

"Нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем карточном или виртуальном счете – обмен проводится без комиссии. Если же обмен происходит в наличное форме – платите налоги в бюджет. На развитие спорта", – написал Дубинский на своей страничке в Facebook.

Чтобы избиратели не подумали, что нардеп от "Слуги народа" хочет усложнить им и без того непростую финансовую ситуацию, через сутки Дубинский выпустил видеообращение, в котором добавил, что его инициатива направлена на борьбу с теневой экономикой.

"Купите [валюту] через банк, проведите безналичную операцию обмена, получите эту валюту в кассе, подержите ее на счету – нет никаких проблем для обычного гражданина, проблемы появляются только у большого теневого рынка", – заявил Дубинский.

Сами теневики на инициативу не ответили. А вот вполне легальные банкиры увидели в новом налоге совсем иную цель – подсчет валюті, которая осела в карманах украинцев.

"Именно учет этих средств был идеей инициаторов. Чтобы мы понимали сколько валюты сейчас на рынке", – считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Налоги на обмен валют: как это было

Впервые налог на обмен валюты явился в 1998 году – его тогда ввели, как временную меру. Речь идет о так называемом "пенсионном сборе". До 2006 года ставка его составляла 1,5%, затем снизилась до 1,3%, в 2007 году – до 1%, в 2008 году – до 0,5%, а в 2009 году – до 0,2%.

В январе же 2011 года парламент отменил этот налог. А вот в 2014 году снова вернул – сначала со ставкой 0,5%, которую в 2015 году ее повысили до 2%. Вместе с тем, из числа плательщиков сбора исключили юридических лиц, а объектом стали исключительно наличные операции по покупке валюты – слово в слово нынешняя инициатива. Все отличие – тогда налог был пенсионный, а сейчас деньги решили направить на развитие спорта.

Именно период с 2014 по 2017 год, когда действовал налог, запомиился скачком численности валютных менял на рынках, а также фантастическим количеством фальшивых обменных пунктов.

"Ранее, когда этот налог работал, собирали 200-300 миллионов гривен. Кажется, что это много, но бизнес шел в тень", – отмечает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Не кричали "ура" и в Национальном банке Украины. Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари напомнил, что только недавно, в 2017 году вместе с депутатами им удалось избавиться от дискриминационной нормы закона. И это почти сразу дало ощутимый экономический эффект.

"Если посмотреть на статистку валютно-обменных операций, то они с начала 2017 когда, когда еще существовал этот налог, выросли более чем в 10 раз", – отмечает Бахтари.

Новый-старый сбор: реакция сработала

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в отрицательной реакции общества на введение 1%-ного сбора на наличные обмен валют даже не сомневался:

"Очень отрицательная реакция – как общества так и бизнеса. Даже Международный валютный фонд будет против такого налога, потому что он искажает валютный рынок. Это первое. А второе – за все платят украинцы. А кто-то спросил, хотят ли они этого?", – задается вопросом Савченко.

Сами украинцы ответили автору законопроекта прямо на его странице в соцсети. 79% были против, и лишь 21% поддержал инициативу. Поэтому в минувший четверг, 10 октября, Дубинский под давлением общественности сдался и отозвал свой законопроект.

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Эту новость приветствовали в Нацбанке. Поскольку там уверены: единственный путь к детенизации рынка валюты – ее свободный обмен.

"Мы снимаем ограничения, хотим освободить валютные операции от любых ограничений, чтобы перейти к режиму свободного движения капитала – это наша цель, поскольку НБУ занимается глобальным проектом по валютной либерализации", – говорит Бахтари.

Валютная свобода: что планирует НБУ

Эксперты утверждают: путь, который украинская банковская система прошла с обретения страной независимости, – колоссальный. Если в 90-х курс валюты НБУ и наличная стоимость "баксов" отличалась в разы, то сейчас она почти идентична. И это исключительно из-за либерализации, объясняет Дубас.

"До 2014 года у нас было только четыре лицензированные небанковские компании, которые могли осуществлять обмен валют. После 2014 года это условное вето было снято, и НБУ выдал разрешение десяткам компаний, которые смогли осуществлять обмен валют. Такой шаг всегда правильный, потому что это создает конкуренцию", – говорит Дубас.

На очереди – следующий этап либерализации, который успешно работает в таких странах, как Венгрия или Хорватия. Речь идет о возможности рассчитываться иностранной валютой в учреждениях, которые часто посещают иностранные туристы.

"Это когда в некоторых определенных учреждениях можно рассчитываться иностранной валютой, но сдачу тебе будут давать в национальной валюте", – объясняет Бахтари.

Такими учреждения могут стать заправочные станции, гостиницы или туристические объекты. Это позволит иностранцам потратить в Украине больше денег, чем в случае, когда они меняют в банке заранее определенную сумму. А это не только дополнительные доллары и евро на рынке, но и дополнительные налоговые поступления.

Между тем, украинцы по итогам сентября продали через банковскую систему 1,43 млрд долларов, а купили – 1,34 млрд долларов. Это следует из данных, обнародованных на сайте НБУ. Таким образом, граждане продали почти на 90 млн долларов больше, чем купили.

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