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В Украине продлили ликвидацию еще трех банков

21 мая, 06:06

Срок проведения ликвидации финансовых учреждений продлен на год

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Кредитпромбанка, Энергобанка и Диамантбанка. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации финансовых учреждений продлен до 2 июня, 11 июня и 23 июня 2020 года соответственно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 16 мая.

На аналогичный период Александру Тимонину продлены полномочия ликвидатора Кредитпромбанка и Диамантбанка, а Виталию Паламарчуку – Энергобанка.

Напомним, по данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада и обратились в ФГВФЛ в кризис-2014. По состоянию на 1 марта 2019 года компенсации получили 438 тыс. украинцев и иностранцев, депозиты которых находились в банках, признанных неплатежеспособными в 2014-м.

Ранее сообщалось, что общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ,по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн гривен.

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Тег банки, ликвидация, ФГВФЛ

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