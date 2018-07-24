В Украине пустили с молотка банковское имущество на 500 млн гривен

В OpenMarket напомнили об активном использовании криптовалютной технологии во время аукционов

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продал имущества банковских учреждений на 514 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

"В ходе торгов цена повышается за счет конкуренции между участниками. В результате банки получили дополнительно 50 млн грн сверх стартовой цены", – отметил директор OpenMarket Виктор Вишнев.

Он также подчеркнул, что интересы банков защищены от человеческого фактора – OpenMarket использует криптовалютную технологию blockchain, поэтому никто не может вмешаться в ход торгов. В целом, уже проведено более 24 тысяч торгов с использованием блокчейна. Общая сумма продаж превысила 690 миллионов грн.

Напомним, в 2017 году "СЕТАМ" провел первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейн. Технология дает возможность полностью ликвидировать возможности для манипулирования данными.

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Как известно, Украина оказалась в списке из 14 стран, которые признали лидерами по внедрению технологии блокчейн. Список был составлен в рамках отчета The Networked Hotbeds of Blockchain, который определяет ключевые хабы в развитии технологии. В список лидеров также вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Напомним, в целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.