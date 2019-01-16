В Украине растет безработица: итоги дня

Выплата пенсий идет по графику, долги по зарплатам медленно, но выплачиваются

В Украине растет безработица: итоги дня Сергей Гусев https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f73/d22/5c3f73d22144d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f73/d22/5c3f73d22144d.jpg 2019-01-16T20:36:05+02:00 Экономика Выплата пенсий идет по графику, долги по зарплатам медленно, но выплачиваются

ОБЩЕСТВО

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

18,797 млрд грн по состоянию на 15 января направлено на выплату пенсий, что составляет 59,8% потребности в средствах января 2019. Пенсионный фонд утверждает, что финансирование и выплата пенсий осуществляются согласно утвержденному графику.

460 млн грн долгов по зарплатам в 2018 году удалось вернуть работникам. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. В настоящее время на исполнении в органах исполнительной службы находится 17,9 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 567 млн грн.

Департамент транспортной инфраструктуры Киева набирает инспекторов по парковке, которые будут следить за соблюдением правил остановки, стоянки и парковки автомобилей. Уже назначены 7 инспекторов, до конца января планируется набрать 15 человек, а к концу года – не менее 50. Обязательным требованием к кандидатам является наличие высшего образования, ведь работники "Инспекции по парковке" – государственные служащие. Им обещают от 10 тысяч грн заработной платы.

Не менее 400 квартир для своих сотрудников планирует построить в 2019 году Государственная пограничная служба. В 2018 году квартиры получили почти 200 семей.

419 судей местных и апелляционных судов не подтвердили соответствие занимаемой должности. Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По состоянию на 26 декабря определены результаты квалификационного оценивания 2043 судей. Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 16 копеек до 28,01 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 января по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 января.

Больше всего среди продуктов питания подорожали за период 2018 года пшено (на 54,4%), хлеб (пшеничный – на 17,6%, пшенично-ржаной – на 19,4%) и водка (на 18,3%). По информации Госстата, в 2018 году также значительно выросла цена на макароны и муку (+16,6%), пиво (+15,8%), минеральную воду (+14%) и томатный сок (+14%).

С доходами 398 млрд 178,1 млн грн Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год и с расходами 397 млрд 734,1 млн грн. Остаток средств на конец года составит 443,99 млн грн. Фонд получит из госбюджета дотаций на 167 млрд грн.

Национальный банк ожидает в 2019 году поступления от МВФ двумя траншами всех оставшихся 2,6 млрд долл. кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. Один транш – в мае, другой – в сентябре. Эти средства будут направляться в золотовалютные резервы.

16 предприятий Кабинет министров сохранил в перечне объектов большой приватизации.

25,7 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 16 января. Пшеницы отправлено 11,1 млн тонн, ячменя – 3,2 млн тонн, кукурузы – 10,7 млн тонн.

341,7 тысяч безработных было официально зарегистрировано в декабре 2018 года в Украине, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. Официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). По данным Госстата, средний размер пособия в декабре составил 2876 грн (в ноябре – 2670 грн), количество вакансий составило 58,4 тысяч (в ноябре – 81,2 тысяч), нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию – 6,0 (в ноябре – 4,0).

МИР

Всем 24 украинским морякам задержанным 25 ноября минувшего года в районе Керченского пролива, суды Москвы продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 24 апреля 2019 года.

Не менее 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби (Кения). Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб"

Увеличились на 0,1% Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,159 млн единиц, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Национальные рынки продемонстрировали разную динамику. В частности, в Испании спрос вырос на 7%, во Франции – на 3%. При этом он сократился в Великобритании, Италии и Германии – на 6,8%, 3,1% и 0,2% соответственно.

Официальный представитель Еврокомиссии подтвердила проведение 21 января в Брюсселе трехсторонних переговоров на министерском уровне по вопросу транзита российского газа через Украину.

15 января Палата общин британского парламента отклонила план выхода страны из ЕС, который осенью одобрил Брюссель: против проголосовали 432 человека, за – 202. Сегодня будет вынесет на обсуждение в парламенте вопрос о вотуме недоверия правительству Терезы Мэй. Премьер-министр тем временем должна разработать новый вариант соглашения к 21 января и представить его законодателям.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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