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В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты

12 июля, 09:15

Усредненная статистика будет все хуже отображать реальную картину, предупреждают экономисты

Фото: М. Маркив/facebook.com/mehamar
Фото: М. Маркив/facebook.com/mehamar.

В Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными. Как объяснил новостям "Сегодня" экономист Иван Никитченко, об этом свидетельствует динамика изменения структуры расходов.

"95% тратится на текущие расходы, а было 83%. И часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление. <...>  Пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире", – рассказал Никитченко.

С ним согласился и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что имущественное расслоение населения достигло нового уровня: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.

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Пендзин предупреждает, что это повлияет на статистику. По мнению экономиста, с каждым годом усредненные данные Госстата будут все менее точно отражать реальную картину доходов и расходов украинцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы и расходы украинцев: народ стал богаче, но при этом активно тратит заначки".

ранее новости "Сегодня" разбирались в том, на что тратит доходы украинская семья. Оказалось, что в селах тратят меньше на мясо и спиртное. Эксперты отмечают, что многие продукты у нас стоят уже как в соседней Польше при зарплатах в разы меньше.

Также мы узнали, где самые высокие зарплаты в стране:


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Тег доходы, расходы, зарплаты, бедность, неравенство, Пендзин, Никитченко

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