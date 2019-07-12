В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты
Усредненная статистика будет все хуже отображать реальную картину, предупреждают экономисты
В Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными. Как объяснил новостям "Сегодня" экономист Иван Никитченко, об этом свидетельствует динамика изменения структуры расходов.
"95% тратится на текущие расходы, а было 83%. И часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление. <...> Пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире", – рассказал Никитченко.
С ним согласился и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что имущественное расслоение населения достигло нового уровня: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.
Пендзин предупреждает, что это повлияет на статистику. По мнению экономиста, с каждым годом усредненные данные Госстата будут все менее точно отражать реальную картину доходов и расходов украинцев.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы и расходы украинцев: народ стал богаче, но при этом активно тратит заначки".
ранее новости "Сегодня" разбирались в том, на что тратит доходы украинская семья. Оказалось, что в селах тратят меньше на мясо и спиртное. Эксперты отмечают, что многие продукты у нас стоят уже как в соседней Польше при зарплатах в разы меньше.
Также мы узнали, где самые высокие зарплаты в стране:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару
За работодателем оставили право отказать сотруднику в такой формуле
Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства
У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима