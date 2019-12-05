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В Украине растет спрос на чечевицу и нут

5 декабря, 08:11

Заграничные бобовые становятся все популярнее из-за легкости приготовления и пользы

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Их выращивали на Ближнем Востоке за тысячи лет до нашей эры. Еще Древние Римляне писали об их питательности. Речь идет о чечевице и нуте, которые помогают питаться здорово. Эти экзотические бобовые появились в украинских магазинах относительно недавно. Но при этом ежегодно спрос на них растет.

Чечевица окраской напоминает спелые апельсины, а формой – мелкий горох. Впрочем, по сравнению с этим популярным бобовым, у чечевицы есть весомое преимущество – ее не нужно замачивать перед варкой. Да и варится она достаточно быстро. А еще блюда из чечевицы почти не вызывают вздутия живота.

"В ней большое количество фолиевой кислоты, что полезно для беременных. Сама чечевица легко переносится по сравнению с другими бобовыми", – отмечает диетолог Светлана Фус.

Из бобовых готовят и экзотическое и изысканное блюдо – хумус. Это кремовая паста из турецкого гороха нута. Для того, чтобы приготовить его, нут замачивают на сутки и на следующий день варят полтора часа. Когда он готов, его перебивают и добавляют кунжутную пасту, кунжутное или оливковое масло.

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Блюда из чечевицы и нута подходят к посту и для спортсменов, так как богаты белками и углеводами.

Впрочем, такие деликатесы не из бюджетных. Чуть меньше, чем полкило нута или чечевицы стоит в среднем 60 гривен. Это в шесть раз дороже, чем килограмм привычного нам гороха. Потому, что завозятся они преимущественно из-за рубежа.

Впрочем, эти бобовые и полезнее, убеждают диетологи. Они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают пищеварение и по содержанию белка опережают остальные бобовых. Кроме того, выводят токсины из организма, поэтому помогают похудеть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине снова дорожают продукты, и разбирался, когда прекратится "дикий" рост цен.

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Украина цены на продукты бобовые чечевица

Источник: Сегодня

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