В Украине растут цены: назван ТОП-5 самых подорожавших продуктов

Сегодня, 10:26

Аналитики составили два рейтинга: в гривне и в процентном соотношении

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине за февраль 2018 года выросли цены на 70% социальных продуктов. Такие данные обнародовал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, аграрный эксперт Алексей Дорошенко.

"По данным государственного мониторинга, под который подпадает 31 наименование продуктов, в феврале подорожало более 70% этого списка и больше всего – мясо и овощи "борщевого набора", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, овощи "борщевого набора" стоят уже в два-три раза дороже, чем год назадЦены на свеклу за год выросли и вовсе в четыре раза.

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Эксперт привел ТОП-5 самых подорожавших социальных продуктов. Аналитики провели расчеты и в денежном выражении, и в процентах.

Так, в гривне больше всего подорожали:

  • говядина – на 3,2 грн до 120,4 грн/кг;
  • мягкий сыр – на 1,9 грн, до 90,9 грн/кг;
  • вареная колбаса – на 1,2 грн, до 83,8 грн/кг;
  • рыба – на 1,1 грн, до 67,6 грн/кг;
  • свекла – на 1 грн, до 8,1 грн/кг.

В процентном соотношении больше всего подорожали:

  • капуста – на 18%, до 5,9 грн/кг;
  • свекла – на 14%, до 8,1 грн/кг;
  • морковь – на 10%, до 7,9 грн/кг;
  • картофель – на 8%, до 6,9 грн/кг;
  • яблоки – .на 4%, до 18,2 грн/кг.

Эксперты убеждены, что мясо, а особенно его дорогие сорта, продолжат подорожание.

"Но овощи имеют низкий потенциал роста, поэтому по итогам года можно ожидать более умеренного повышения цен. К сожалению, цены на мясо, особенно вырезка, ошеек, филе и грудка, будут продолжать неуклонно расти. Это главный тренд, на которой будет влиять эпизодическое снижение мировой цены", – отмечает Дорошенко.

Подробнее о том, как изменились ценники в украинских магазинах и чего ждать дальше, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Цены в Украине: инфляция немного замедлилась".

Почему украинцы тратят на продукты меньше всех во всей Восточной Европе, смотрите в видеосюжете:
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Источник:

"Сегодня"

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