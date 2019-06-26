В Украине растут расходы на пенсии: эксперты объяснили, стоит ли волноваться

"Сражаться сразу на всех фронтах" стране будет тяжело, предупреждают специалисты

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Из-за роста расходов Пенсионный фонд превышает свой "бюджетный" план на 8-9 млрд гривен, но ситуация все же не является критической. Об этом сайту "Сегодня" рассказали опрошенные эксперты.

"Превышения плана на 8-9 млрд, когда годовой бюджет Пенсионного фонда – более 400 млрд грн – это не критично. Это 2%. Немало, но не критично. Расходы выросли из-за пенсионных выплат в марте и апреле. Но больше таких "дыр" не планируется. Потому нельзя сказать, что если за четыре месяца превышение составило 9 млрд, то за год будет 27. Это будет некорректно. О том, что будет "дыра", было известно еще в начале года, мы говорили, что эти расходы не обеспечены средствами. Теперь получили результат", – объяснил экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Источники финансирования, по его мнению, найти можно. Например, в этом году НБУ может перечислить в бюджет больше денег, чем планировалось, в связи с тем, что в прошлом году прибыль банковского сектора превзошла ожидания. Кроме того, Украина продолжает успешно размещать государственные облигации.

"Госбюджет сегодня более-менее в нормальном положении, я думаю, что он будет выполнен и никаких проблем со своевременным получением пенсий не будет. Тем более, скоро парламентские выборы, и, понятно, все будут стараться, чтоб не было никаких волнений, потому что это сейчас никому не нужно", – говорит эксперт.

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В то же время глава Национального совета кономического развития и президент Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что "сражаться сразу на всех фронтах" – отдавать внешние заимствования и при этом увеличивать выплаты пенсий – Украине будет крайне тяжело.

"Размеры выплат составляют 5,5 млрд долларов – на поддержание существующей пенсионной системы и 15,7 млрд долларов – на выплаты по внешним долгам. Эти цифры, честно говоря, сопоставимы между собой и кусаются. Украине, как воздух, необходимо увеличивать темп роста экономики, чтобы выплачивать внешние займы и пенсии одновременно", – говорит эксперт.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года".

Также новости "Сегодня" рассказывали о повышении пенсий, которое украинцам обещают с 1 июля:





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