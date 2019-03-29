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В Украине подсчитали расходы Пенсионного фонда

Сегодня, 13:10

По словам Капинуса, общие расходы ПФ за год увеличились на 23%

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украине подсчитали расходы Пенсионного фонда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg Экономика По словам Капинуса, общие расходы ПФ за год увеличились на 23%

Фактические общие расходы Пенсионного фонда (ПФ) в 2018 году составили 358,6 млрд грн, увеличившись на 67,1 млрд грн (+23%) по сравнению с показателем 2017-го.

Об этом заявил председатель правления ПФ Евгений Капинус, представляя отчет о работе и выполнении бюджета Фонда за прошлый год в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, сообщила 28 марта пресс-служба парламента.

По словам Капинуса, расходы на пенсионные выплаты за год составили 352,7 млрд грн, включая выплаты пенсий военнослужащим после перерасчета с 1 января 2018 года и автоматическую индексацию пенсий с 1 апреля прошлого года на сумму 9,3 млрд грн.

Другие расходы составили 5,9 млрд грн: 1,5 млрд грн – оплата услуг почтовых предприятий по выплате и доставке пенсий (0,4% общих расходов), а 4,4 млрд грн – административные расходы (1,2%).

"В 2018 году из государственного бюджета Украины выделено ассигнований Пенсионному фонду на общую сумму 150,1 млрд грн, которые были направлены на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам", – сказано в сообщении.

Капинус добавил, что расходы ПФ на пенсионные выплаты составили 10,8% ВВП.

Он также сообщил, что средний размер пенсии в Украине в 2018 году увеличился на 166,51 грн – с 2479,15 грн на 1 января 2018 года до 2645,66 грн на 1 января 2019-го.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что размер пенсий в Украине по итогам перерасчета, который был проведен в марте 2019 года, увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен).

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, как выросли пенсии. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.


Кроме того, "Сегодня" разбирались, реально ли добавить еще одну выплату для пенсионеров: "Пенсионерам сулят 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность".

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Тег пенсии, Пенсионный фонд, Капинус

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Сегодня

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