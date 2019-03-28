Рост цен на продукты опережает инфляцию: сколько стоит мясная корзина в Украине
За год продукты из мясной корзины подорожали на 12%
Мясная корзина по итогам января-февраля 2019 года подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн, а годом ранее – 616,7 грн.
Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, в мясную корзину вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц.
Он также показал динамику роста по каждому из продуктов:
- вареная колбаса (кг): на 1 марта 2018 года – 77,9 грн, на 1 марта 2019 года – 93,9 грн (+21%);
- филе куриное (кг): на 1 марта 2018 года – 84,8 грн, на 1 марта 2019 года – 102,1 (+20%);
- говядина (кг): на 1 марта 2018 года – 115,8 грн, на 1 марта 2019 года – 132,5 грн (+14%);
- свинина (кг): на 1 марта 2018 года – 107,2 грн, на 1 марта 2019 года – 119,5 грн (+11%);
- мороженая рыба (кг): на 1 марта 2018 года – 67,5 грн, на 1 марта 2019 года – 73,7 грн (+9%);
- сало (кг): на 1 марта 2018 года – 82,1 грн, на 1 марта 2019 года – 87,9 грн (+7%);
- куриная тушка (кг): на 1 марта 2018 года – 53,4 грн, на 1 марта 2019 года – 56,7 грн (+6%);
- яйца (10 шт): на 1 марта 2018 года – 28 грн, на 1 марта 2019 года – 26,3 грн (-6%).
"За год, с марта 2018 по март этого года, потребительская инфляция составила 8,9%. То есть мы видим, что рост стоимости основных продуктов нашего рациона все еще опережает инфляцию в стране, хотя разница ежегодно сокращается", – отметил Дорошенко.
Ранее эксперт сообщил, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. При этом тогда эксперты включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.
Что происходит с ценами на свинину, узнавали "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Рост цен на продукты опережает инфляцию: сколько стоит мясная корзина в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Европа побила исторический рекорд по производству курятины
Львиную долю рынка "захватили" всего шесть стран
Украина платит миллионы долларов за польскую свинину
Соседняя страна стала главным поставщиком традиционного вида мяса в нашу страну