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Рост цен на продукты опережает инфляцию: сколько стоит мясная корзина в Украине

Сегодня, 14:06

За год продукты из мясной корзины подорожали на 12%

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Рост цен на продукты опережает инфляцию: сколько стоит мясная корзина в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cb6/dad/5c9cb6dad3827.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cb6/dad/5c9cb6dad3827.jpg Экономика За год продукты из мясной корзины подорожали на 12%

Мясная корзина по итогам января-февраля 2019 года подорожала на 12% – ее стоимость на 1 марта составила 692,6 грн, а годом ранее – 616,7 грн.

Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в мясную корзину вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц.

Он также показал динамику роста по каждому из продуктов:

  • вареная колбаса (кг): на 1 марта 2018 года – 77,9 грн, на 1 марта 2019 года – 93,9 грн (+21%);
  • филе куриное (кг): на 1 марта 2018 года – 84,8 грн, на 1 марта 2019 года – 102,1 (+20%);
  • говядина (кг): на 1 марта 2018 года – 115,8 грн, на 1 марта 2019 года – 132,5 грн (+14%);
  • свинина (кг): на 1 марта 2018 года – 107,2 грн, на 1 марта 2019 года – 119,5 грн (+11%);
  • мороженая рыба (кг): на 1 марта 2018 года – 67,5 грн, на 1 марта 2019 года – 73,7 грн (+9%);
  • сало (кг): на 1 марта 2018 года – 82,1 грн, на 1 марта 2019 года – 87,9 грн (+7%);
  • куриная тушка (кг): на 1 марта 2018 года – 53,4 грн, на 1 марта 2019 года – 56,7 грн (+6%);
  • яйца (10 шт): на 1 марта 2018 года – 28 грн, на 1 марта 2019 года – 26,3 грн (-6%).

"За год, с марта 2018 по март этого года, потребительская инфляция составила 8,9%. То есть мы видим, что рост стоимости основных продуктов нашего рациона все еще опережает инфляцию в стране, хотя разница ежегодно сокращается", – отметил Дорошенко.

Ранее эксперт сообщил, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. При этом тогда эксперты включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.

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Тег мясо, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко, продукты питания

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Сегодня

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