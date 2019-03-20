Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание

Сегодня, 15:43

"Сегодня" выяснили, что происходит со стоимостью популярного вида мяса

Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание Экономика "Сегодня" выяснили, что происходит со стоимостью популярного вида мяса

В Украине снижаются цены на свинину. Правда, лишь на отечественную. Стоимость импортной, которой с начала 2019 года страна закупила на 8 млн гривен, пока что держится на высоком уровне. Что происходит с ценами на популярный вид мяса, узнавали "Сегодня".

В Киева продавщица Инна демонстрирует мясной ассортимент:

"Бедро, надпочечник – 100 гривен, лопатка – 95 гривен, биточек – 130 гривен, ребро – 110, сало – 90-95 гривен".

Продавщица отмечает: перед Пасхой мясо всегда дешевеет. Но уже через две недели цены пойдут вверх.

"Подешевело в среднем на 10 гривен за килограмм, можно сказать. Сейчас пост начался, меньше берут свинину", – говорит Инна.

Другие торговцы тоже жалуются на отсутствие покупателей при том, что мясо падает в цене.

"Немного упала цена, на пять гривен. Людей вообще нет. Будем надеяться, что это из-за поста", – отмечает продавщина Лариса. 

"Немного затишье. Но потом начнется шашлычный сезон, и все встанет на свои места", – добавляет Анна.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко признает, что сейчас есть смысл запастись мясом – пока спрос на него низкий. По словам специалиста, свинина начала дешеветь еще задолго до поста. А теперь мясо будет только дорожать.

"Сейчас следует ожидать небольшого подорожания. Возможно, на те же пару гривен, на которые в прошлом месяце мы увидели удешевление", – говорит Дорошенко. 

Примечательно, что выращивание свиней в Украине обходится дороже, чем в Европе. Поэтому цены на отечественную свинину будут приближаться к европейским.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег цены, Пасха, пост, мясо, свинина, великий пост, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт"

Сегодня, 15:16

Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области

Цены на социальные продукты в Украине за пять лет выросли втрое

Сегодня, 14:27

Зарплаты при этом тоже заметно повысились, подсчитал эксперт

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

Вчера, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму

18 марта, 13:32

Некоторые овощи этой весной стоят дешевле, чем в прошлом году

В Украине подорожают хлеб, сахар и гречка – прогноз экспертов

18 марта, 09:13

Специалисты объяснили, почему вырастут цены на популярные продукты

Обед украинца по-домашнему: как подорожали основные продукты за год

16 марта, 06:40

Как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Документалка про менструацию получила Оскар

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Воздушный привет от ВСУ: появилось видео смертельного удара

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Сергей Шнуров уходит со сцены
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети