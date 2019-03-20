Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание

"Сегодня" выяснили, что происходит со стоимостью популярного вида мяса

Великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание 2019-03-20T15:43:00+02:00 Экономика "Сегодня" выяснили, что происходит со стоимостью популярного вида мяса

В Украине снижаются цены на свинину. Правда, лишь на отечественную. Стоимость импортной, которой с начала 2019 года страна закупила на 8 млн гривен, пока что держится на высоком уровне. Что происходит с ценами на популярный вид мяса, узнавали "Сегодня".

В Киева продавщица Инна демонстрирует мясной ассортимент:

"Бедро, надпочечник – 100 гривен, лопатка – 95 гривен, биточек – 130 гривен, ребро – 110, сало – 90-95 гривен".

Продавщица отмечает: перед Пасхой мясо всегда дешевеет. Но уже через две недели цены пойдут вверх.

"Подешевело в среднем на 10 гривен за килограмм, можно сказать. Сейчас пост начался, меньше берут свинину", – говорит Инна.

Другие торговцы тоже жалуются на отсутствие покупателей при том, что мясо падает в цене.

"Немного упала цена, на пять гривен. Людей вообще нет. Будем надеяться, что это из-за поста", – отмечает продавщина Лариса.

"Немного затишье. Но потом начнется шашлычный сезон, и все встанет на свои места", – добавляет Анна.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко признает, что сейчас есть смысл запастись мясом – пока спрос на него низкий. По словам специалиста, свинина начала дешеветь еще задолго до поста. А теперь мясо будет только дорожать.

"Сейчас следует ожидать небольшого подорожания. Возможно, на те же пару гривен, на которые в прошлом месяце мы увидели удешевление", – говорит Дорошенко.

Примечательно, что выращивание свиней в Украине обходится дороже, чем в Европе. Поэтому цены на отечественную свинину будут приближаться к европейским.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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