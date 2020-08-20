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В Украине рухнули пассажирские перевозки: какой транспорт пострадал больше всего

20 августа, 22:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Троллейбусы в Украине перевозят в полтора раза больше пассажиров, нежели метро

Вызванный пандемией коронавируса кризис продолжает бить по экономике Украины. Так, в январе-июле 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 27,2 млрд пасажиро-километров, или всего 43,8% от объема января-июля 2019 года.

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Об этом говорится в экспресс-выпуске Департамента кратковременной статистики Государственной службы статистики.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1441,7 млн пассажиров, или 58,3% от объема января-июля 2019 года. Из них было перевезено:

В тренде
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  • автомобильным транспортом 617,9 млн (58,5%);
  • водным транспортом 0,1 млн (24,7%);
  • авиационным транспортом 2,4 млн (31,0%);
  • трамвайным транспортом 237,9 млн (66,1%);
  • троллейбусным транспортом 330,4 млн (60,3%);
  • метрополитеном 214,5 млн (52,2%).

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал активно пользоваться водным транспортом, чтобы сохранить отремонтированные дороги и сэкономить деньги. Он заявил, что принятие закона о внутреннем водном транспорте позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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транспорт троллейбус пассажиры авиаперевозки Госстат автобусы пассажирские перевозки

Источник: Сегодня

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