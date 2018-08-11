В Украине самые низкие в Европе тарифы на газ и электричество

Сегодня, 06:33

Евростат опубликовал сравнительные цены на газ и электроэнергию


В Украине самые низкие в Европе тарифы на газ и электричество. Евростат опубликовал сравнительные цены.

Самый дорогой свет в Бельгии – 28 евроцентов за киловатт-час. Немногим дешевле в Дании, Португалии и Ирландии, которые являются европейскими лидерами в ветроэнергетике. И еще ниже тариф в Великобритании и Франции, где почти всю электроэнергию дают атомные станции. Но самая доступная электроэнергия в ЕС в Болгарии – 10 евроцентов за киловатт-час. Хотя по украинским меркам – и это дорого. Ведь у нас электричество для населения стоит – пять евроцентов.

Что касается стоимости газа для населения, то, по данным того же Евростата, самое дорогое голубое топливо в Швеции – 12 евроцентов за килловат-часов. В два раза ниже тариф в Великобритании, Польше и Литве. А самый доступный в Европе газ в Венгрии, Болгарии и Румынии. Для сравнения – украинцам аналогичный объем газа обходится – всего в 2 евроцента.

Напомним, ранее Кабмин отсрочил рост цен на газ для населения. Так, правительство продлило специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до 1 августа. Если бы Кабмин не продлил это постановление, в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа.
газ, электричество

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"Сегодня"

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