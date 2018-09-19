В Украине снова подорожают сигареты и алкоголь

Кабинет министров запланировал новое повышение акцизов на сигареты и алкоголь в Украине. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, акцизный налог на "алкогольное" сырье может вырасти на 9%. А это означает, что стоимость одного литра чистого спирта поднимется на 12 гривен. Пиво из-за этого подорожает на 1,7 грн, вермуты и вина – почти на гривню.

Напомним, две недели назад Кабмин уже повысил минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь.

Так, минимальные цены повышены:

на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%;

виски, ром и джин – на 12%;

коньяк – на 6,6-9,5%;

вина – на 4,5-13,5%.

В частности, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки повышается на 12,4% – до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 грн/литр 100%-го спирта. Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% – до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Повышение объяснили ростом цен на компоненты производства алкоголя, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему алкогольные напитки и табачные изделия продолжают дорожать и чего ждать дальше.