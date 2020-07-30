В Украине собираются ввести компенсации для тех, кто не может подключиться к интернету

Пока Украина стремительно расширяет сети 4G, около 5,75 млн граждан страны все еще не имеют возможности подключиться к оптическому интернету. Об этом рассказал замминистра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

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"На сегодня, к сожалению, 4,2 млн человек проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, который предоставляет услуги оптического интернета. Это преимущественно села... Общее количество украинцев, которые не имеют реальной финансовой или технической возможности подключиться к оптике, составляет 5,75 млн человек", – цитирует Шелеста УНИАН.

Согласно исследованию Минцифры, еще 1,55 млн сельских жителей не имеют возможности подключиться к оптическому интернету в связи его с высокой ценой.

Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1,2 тыс. гривен, для сельского домохозяйства – 1,3 тыс. гривен. В то же время около 18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривен.

Поэтому Министерство цифровой трансформации планирует внедрить адресную компенсацию потребителям интернет-услуг, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит на секунду.

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"Для того чтобы все граждане могли воспользоваться являющимся, по моему мнению, базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем внедрить адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит на секунду", - сказал он.

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Замминистра подчеркнул, что это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Шелест не уточнил сроки и механизм введения компенсации.

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Также Шелест сообщил, что более половины населенных пунктов страны не имеют оптического интернета.

"Более 17 тыс. населенных пунктов Украины из 28 тыс. существующих в Украине не имеют оптики. К счастью, для жителей городов все позитивно, потому что только 2% городов не имеют провайдера оптического интернета. Если мы говорим о селах, то более 65% сел не имеют нужного покрытия, не имеют ни одного оптического провайдера", – сказал он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями крупнейших мобильных операторов связи ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины:

Совещание у президента

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