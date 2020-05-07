Интернет в каждую точку Украины: Зеленский провел совещание с операторами связи

Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи

Президент Владимир Зеленский, который ранее предупредил украинцев об опасности в интернете во время карантина, обсудил с представителями крупнейших операторов связи ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее", – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал Указ № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету". Для его реализации осенью мобильные операторы подписали в Мариуполе меморандум с правительством, цель которого – обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи четвертого и пятого поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному интернету. Президент подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме.

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"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", - отметил президент.

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На встрече обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность в сотрудничестве с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

Совещание у президента

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее писали, какие услуги доступны украинцам онлайн.

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