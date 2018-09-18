В Украине сокращается производство молока – Госстат

Производство молока в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2018 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,998 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Отметим, в январе-июле 2018 года производство молока в Украине также сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

При этом производство яиц за восемь месяцев возросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11,069 млрд шт. А производство мяса (в живом весе) в январе-августе выросло на 0,1% – до 2,015 млн тонн.

По данным статистики, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн, мяса (в живом весе) – на 0,4%, до 3,259 млн тонн. А вот производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% – до 15,578 млрд шт.

Напомним, больше всего с начала года подешевела гречка, которой украинцы съедают 180 тысяч тонн в год, — на 37% по сравнению с декабрем.