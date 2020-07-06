В Украине стало больше сезонной работы: сколько платят

Эксперты советуют смотреть не только на зарплату, но и на соцпакет

В Украине остановился рост безработицы, вызванный карантином – об этом свидетельствуют официальные данные Госстата и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Впрочем, конкуренция на рынке труда выросла вдвое – на одну вакансию претендуют 4-6 человек.

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Тем, кто временно остался без работы, могут прийти на выручку сезонные подработки.По словам независимого HR-эксперта Татьяны Пашкиной, устроиться на сезонную работу сейчас проще, чем месяц-два назад. Хотя в целом сезонных вакансий меньше на 25%, чем год назад – около 15 тыс.

"Зарплаты впечатляют не всех, но, например, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс. грн, поваром – 9 тыс. грн, горничной – 9 тыс. грн, садовником – 6 тыс. грн, продавцом еды на пляже – 13 тыс. грн, но работа сдельная, – привела примеры Пашкина. – Соискателям сезонной работы стоит обращать внимание не только на зарплату, но и на соцпакет. Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой, то есть удастся выиграть за счет сокращения расходов".

Кроме того, часто работу в курортных городках можно найти прямо на месте.

Подробнее о ситуации на рынке труда читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцам прогнозируют массовую безработицу из-за коронавируса".

Но даже несмотря на кризис, на рынке труда есть профессии, обладателей которых "отрывают с руками". Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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