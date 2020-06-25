В Украине перестало расти количество безработных

В Украине растет количество вакансий, а за последние две недели количество безработных не увеличивается. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

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"Последние две недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроены только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях, как "Укравтодор", "Укрпочта", более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", – сказал Петрашко.

В министерстве уточнили, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить через фонды занятости за период с начала карантина. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысяча — ФЛП) получают средства в рамках программы предоставления помощи по частичной безработице.

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Напомним, при этом многие представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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