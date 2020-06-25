Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине перестало расти количество безработных

25 июня, 18:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Петрашко рассказал, за счет чего удалось изменить тенденцию на рынке труда

В Украине растет количество вакансий, а за последние две недели количество безработных не увеличивается. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

Реклама

"Последние две недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроены только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях, как "Укравтодор", "Укрпочта", более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", – сказал Петрашко.

В министерстве уточнили, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить через фонды занятости за период с начала карантина. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысяча — ФЛП) получают средства в рамках программы предоставления помощи по частичной безработице.

В тренде
Жесткий карантин рекордно оживил рынок фриланса в Украине

Напомним, при этом многие представители бизнеса не исключают, что и после смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес трудоустройство безработица рынок труда безработные

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцев
Новые налоги и контроль: как власть будет считать доходы украинцевЭкономика
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей стране
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей странеТранспорт
С украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей: Рада дала добро
С украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей: Рада дала доброЭкономика
На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы Кабмина
На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы КабминаЭкономика
Электронная трудовая книжка вместо бумажной: главные плюсы и минусы новшества
Электронная трудовая книжка вместо бумажной: главные плюсы и минусы новшестваУкраина
Банкротство за долги поставили на паузу: Рада приняла закон
Банкротство за долги поставили на паузу: Рада приняла законБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять