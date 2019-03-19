В Украине стало меньше фальшивых банкнот: какие купюры подделывают чаще всего

В стране подделывают не только гривни, а также евро и доллары

Фото: Pixabay

В Украине стало меньше фальшивых банкнот: какие купюры подделывают чаще всего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg 2019-03-19T19:20:00+02:00 Экономика В стране подделывают не только гривни, а также евро и доллары

В Украине по итогам 2018 года сократилось количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни – на один миллион настоящих банкнот приходилось около 2,5 шт. поддельных, а в 2017-м году – 3,6 шт.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В прошлом году по сравнению с 2017-м количество и сумма фальшивых банкнот национальной валюты уменьшилась на 30% и 41% соответственно.

"Ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украине является контролируемой и не имеет угрожающего характера. Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира", – заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Инфографика: НБУ

По итогам 2018 года уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами:

500 и 20 гривен – вдвое;

50 гривен – на 25%.

При этом возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами:

200 гривен – на 17%;

100 гривен – на 13%.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривни приходились на банкноты четырех номиналов:

500 гривен (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);

100 гривен (27% и 9%);

50 гривен (15% и 3%);

200 гривен (11% и 8%).

Другие изъятые из обращения фальшивые банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%.

"В основном (99%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены ​​полиграфическим способом. Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций", – говорится в сообщении регулятора.

Среди изъятых из обращения в 2018 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (17%);

российские рубли (4%);

швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%).

Инфографика: НБУ

Ранее "Сегодня" рассказали, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги. Подробнее читайте в статье: "Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот:

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