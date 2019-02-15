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Как в Украине уничтожают старые банкноты: появилось видео

Сегодня, 01:23

Съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот

Как в Украине уничтожают старые банкноты: появилось видео Украина Съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот

Старые, надорванные, затертые или залитые краской банкноты уничтожают в Центральном хранилище Национального банка. Съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы Центрального хранилища Нацбанка, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения миллионов.

Центральное хранилище Национального банка – сюда деньги свозят со всей Украины. Здесь внимательно разглядывают каждую банкноту.

От количества банкнот и сумм, которые здесь вращаются, у неподготовленного человека кругом идет голова.

Сотрудницы, которые ежедневно буквально орудуют миллионами, утверждают, их чужие деньги не прельщают.

Дорогие бумажки кассир вкладывает в специальную машину – именно она определяет, какая из купюр еще продолжит свою жизнь и снова пойдет к людям. Изношенные банкноты умная машина уничтожает автоматически.

Режут кусочками полтора на шестнадцать миллиметров. После такой "шинковки", восстановить банкнот невозможно, уверяют сотрудники хранилища. Чаще всего под нож идут купюры от одной до десяти гривен.

Напомним, в Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен.

Также сообщалось, что в Украине растет количество фальшивых денег.

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Тег Нацбанк, банкноты, банкнота

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