В Украине стало заметно меньше хлеба

Производство дорожающего в Украине хлеба и хлебобулочных изделий в январе-июне составило 373 тыс. тонн, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности, производство пшеничного хлеба сократилось на 15,6% – до 150 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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При этом в июне этого года было произведено 59 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на на 16,4% меньше, чем в июне прошлого года. Из них пшеничного хлеба – 23 тыс. тонн, что меньше на 21,4%. Объем производства пшеничной муки за указанный период составил 713 тыс. тонн, что на 11,5% меньше показателя за январь-июнь прошлого года. При этом в июне текущего года объем производства данной продукции составил 104 тыс. тонн, что почти на 13% меньше, чем в июне 2019 года.

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За шесть месяцев Украина сократила производство большинства видов мучных изделий: печенья на 4,5% – до 73 тыс. тонн, макаронных изделий на 1,2% – до 34 тыс. тонн, тортов и кондитерских изделий на 13,3% – до около 40 тыс. тонн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине:

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