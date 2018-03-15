В Украине технически невозможно ввести госконтроль над ценами – эксперт

Экономист объяснил, почему украинскому правительству не нужно ориентироваться на Европу в вопросе госрегулирования цен

В Украине нельзя снижать инфляцию с помощью государственного регулирования цен на социальные продукты. Так считает старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы по налоговой и бюджетной реформам общественной коалиции "Реанимационный пакет реформ" Владимир Дубровский.

"Регулировать наценку, даже если бы это было почему-то целесообразно, – технически невозможно. Речь идет об огромном количестве предприятий. Чтобы проконтролировать, какую наценку они установили, не хватит никакой контролирующей службы. Налоговая сейчас тщетно пытается выдавить из предприятий налог на прибыль, который рассчитывается примерно таким же образом. Но в результате налог на прибыль платят полтора процентов всех предприятий", – говорит Дубровский.

Эксперт считает, что, даже если подобная практика существует в европейских странах, это не повод перенимать опыт для Украины.

"Европейские страны – это не референтная группа для Украины. Европейские страны имеют в десятки раз больше уровень жизни, и примерно так же отличается качество государственного управления. Наше государство не способно более-менее организованно и некоррупционно выполнить гораздо более простые и гораздо менее вредные регуляции", – считает эксперт.

Напомним, с июля 2017 года государство больше не регулирует цены на продукты в Украине. Таким образом, продавцам разрешили самостоятельно определять сумму наценки на все товары, что дает им возможность быстрее реагировать на изменение ситуации на рынке.

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, государственное регулирование цен не решит вопрос с подорожанием товаров и услуг в Украине.

Подробнее о шансах на возврат фиксированной наценки на соцпродукты читайте на сайте "Сегодня" в материале "Стоп наценкам: будут ли в Украине принудительно снижать цены на продукты"