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В Украине увеличился оборот розничной торговли

Сегодня, 17:12

По сравнению с 2017-м в прошлом году он вырос на 6,1%

Фото: Pixabay
В Украине увеличился оборот розничной торговли //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/731/7d2/5c47317d2299b.png //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/731/7d2/5c47317d2299b.png Экономика По сравнению с 2017-м в прошлом году он вырос на 6,1%

Оборот розничной торговли в Украине по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м в сопоставимых ценах увеличился на 6,1%, говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном в понедельник, 21 января.

Данный показатель в декабре 2018 года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 19,1% по сравнению с ноябрем–2018.

Ведомство также разместило инфографику, на котором показало индексы оборота розничной торговли в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в 2018 году наблюдался в Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%) и Винницкой (на 11,1%) областях.

Напомним, 21 января 2019 года глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.

В 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.

торговля, Госстат, оборот

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