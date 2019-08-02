Закон был разработан Минагрополитики с компаниями органического сектора

/ Фото: Pixabay

В Украине ввели новые требования к производству и маркировке органики https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C 2019-08-02T16:57:00+03:00 Экономика Закон был разработан Минагрополитики с компаниями органического сектора

В Украине со 2 августа вводятся новые требования к органическому производству, обороту и маркировке органики. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Соответствующий закон был разработан Минагрополитики совместно с компаниями органического сектора, чтобы усовершенствовать правовые основы такого производства в Украине и их адаптации к соответствующему законодательству Европейского Союза.

"Новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, ее обороту, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства", – сказано в сообщении.

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Закон вводит ведение реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.

Также установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Нарушения предусматривают штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат (от 20 865 грн до 33 384 грн).

Новости "Сегодня" писали, что фермерам, которые перешли с обычных методов сельского хозяйства на органические, удалось увеличить прибыль в шесть раз. Все они участвовали в проекте Crops For Better Soil в рамках европейской программы охраны окружающей среды Life.

Наши журналисты ранее назвали ТОП-3 продуктов, которые могут вызвать воспаление в организме:

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