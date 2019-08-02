В Украине ввели новые требования к производству и маркировке органики

В Украине со 2 августа вводятся новые требования к органическому производству, обороту и маркировке органики. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Соответствующий закон был разработан Минагрополитики совместно с компаниями органического сектора, чтобы усовершенствовать правовые основы такого производства в Украине и их адаптации к соответствующему законодательству Европейского Союза.
"Новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, ее обороту, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства", – сказано в сообщении.
Закон вводит ведение реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.
Также установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Нарушения предусматривают штрафы в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат (от 20 865 грн до 33 384 грн).
Новости "Сегодня" писали, что фермерам, которые перешли с обычных методов сельского хозяйства на органические, удалось увеличить прибыль в шесть раз. Все они участвовали в проекте Crops For Better Soil в рамках европейской программы охраны окружающей среды Life.
Наши журналисты ранее назвали ТОП-3 продуктов, которые могут вызвать воспаление в организме:
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