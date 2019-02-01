В Украине вводят новые требования к строительству мостов

Проект разрабатывает Минрегион

Фото: Клуб Коренного Киевлянина / Facebook (архив).

В Украине вводят новые требования к строительству мостов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg 2019-02-01T15:36:00+02:00 Экономика Проект разрабатывает Минрегион

В Украине появятся современные требования к проектированию специальных вспомогательных сооружений для строительства качественных автодорожных мостов, их внесут в отраслевые строительные нормы (ОСН).

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона в пятницу, 1 февраля.

"В проекте новых отраслевых строительных норм мы... четко прописали необходимые условия и требования для качественного проектирования автодорожных мостов европейского качества", – отметил он.

По его словам, в новых ОСН:

вводится классификация специальных вспомогательных сооружений для качественного и безопасного проектирования мостов;

внедряются четкие требования к проектированию рабочих мостков, средств подмащивания, предохранительных и шпунтовых ограждений, грунтовых перемычек, искусственных островков, закладных креплений, чтобы увеличить сроки службы мостов;

совершенствуются требования к материалам и изделиям для повышения качества производства мостовых конструкций.

Напомним, в декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы.

В январе Парцхаладзе сообщил, что в населенных пунктах Украины могут провести классификацию улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.

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