В Украине вводят новые требования к строительству мостов
Проект разрабатывает Минрегион
В Украине появятся современные требования к проектированию специальных вспомогательных сооружений для строительства качественных автодорожных мостов, их внесут в отраслевые строительные нормы (ОСН).
Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона в пятницу, 1 февраля.
"В проекте новых отраслевых строительных норм мы... четко прописали необходимые условия и требования для качественного проектирования автодорожных мостов европейского качества", – отметил он.
По его словам, в новых ОСН:
- вводится классификация специальных вспомогательных сооружений для качественного и безопасного проектирования мостов;
- внедряются четкие требования к проектированию рабочих мостков, средств подмащивания, предохранительных и шпунтовых ограждений, грунтовых перемычек, искусственных островков, закладных креплений, чтобы увеличить сроки службы мостов;
- совершенствуются требования к материалам и изделиям для повышения качества производства мостовых конструкций.
Напомним, в декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы.
В январе Парцхаладзе сообщил, что в населенных пунктах Украины могут провести классификацию улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине вводят новые требования к строительству мостов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине хотят разрешить кухни-ниши в любых квартирах
Минрегионстрой планирует внести очередные новшества в строительные нормы
Зарядки для электромобилей станут обязательными на парковках Украины
Новшества прописали в государственных строительных нормах