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В Украине вводят новые требования к строительству мостов

Сегодня, 15:36

Проект разрабатывает Минрегион

Фото: Клуб Коренного Киевлянина / Facebook (архив)
Фото: Клуб Коренного Киевлянина / Facebook (архив).
В Украине вводят новые требования к строительству мостов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/449/a29/5c5449a29e621.jpg Экономика Проект разрабатывает Минрегион

В Украине появятся современные требования к проектированию специальных вспомогательных сооружений для строительства качественных автодорожных мостов, их внесут в отраслевые строительные нормы (ОСН).

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Минрегиона в пятницу, 1 февраля.

"В проекте новых отраслевых строительных норм мы... четко прописали необходимые условия и требования для качественного проектирования автодорожных мостов европейского качества", – отметил он.

По его словам, в новых ОСН:

  • вводится классификация специальных вспомогательных сооружений для качественного и безопасного проектирования мостов;
  • внедряются четкие требования к проектированию рабочих мостков, средств подмащивания, предохранительных и шпунтовых ограждений, грунтовых перемычек, искусственных островков, закладных креплений, чтобы увеличить сроки службы мостов;
  • совершенствуются требования к материалам и изделиям для повышения качества производства мостовых конструкций.

Напомним, в декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы.

В январе Парцхаладзе сообщил, что в населенных пунктах Украины могут провести классификацию улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.

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Тег строительство, мосты, Парцхаладзе, минрегион

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