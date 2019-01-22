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В Украине могут поделить улицы по примеру Европы

Сегодня, 18:53

В Минрегионе хотят делить улицы по функциональному назначению

Фото: Анатолий Бойко
В Украине могут поделить улицы по примеру Европы //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/d95/a7d/5c3d95a7deb9d.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/d95/a7d/5c3d95a7deb9d.jpg Украина В Минрегионе хотят делить улицы по функциональному назначению

В населенных пунктах Украины могут провести классификацию улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 22 января.

По данным Министерства, сейчас изучается обновление государственных строительных норм.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что Украине не хватает "умного и качественного подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры".

"[В Европе] улицы и дороги, помимо прочего, классифицируются по их функциональному назначению. То есть это улицы, которые рассчитаны только для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или для смежного движения", – сообщил он.

Парцхаладзе привел в пример Барселону (столица Каталонии, Испания), где каждая улица имеет свое функциональное назначение. По его словам, это позволяет правильно и эффективно организовывать работу транспорта, а также создавать безопасные и благоприятные условия для пешеходов.

"Сейчас рассматривается возможность внедрения такого опыта и у нас", – сказал он, добавив, что это может позволить минимизировать заторы в городах и уменьшить уровень автомобилизации.

Напомним, в декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы.

В январе сообщалось, что в Киевской горгосадминистрации разработали новую комплексную целевую программу организации и повышения безопасности дорожного движения в Киеве до 2022 года. Она, как отметили в мэрии, поможет увеличить пропускную способность на дорогах и уменьшить количество аварий.

безопасность, улицы, Парцхаладзе, Минрегионстрой

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