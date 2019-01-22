В Украине могут поделить улицы по примеру Европы
В Минрегионе хотят делить улицы по функциональному назначению
В населенных пунктах Украины могут провести классификацию улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 22 января.
По данным Министерства, сейчас изучается обновление государственных строительных норм.
Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что Украине не хватает "умного и качественного подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры".
"[В Европе] улицы и дороги, помимо прочего, классифицируются по их функциональному назначению. То есть это улицы, которые рассчитаны только для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или для смежного движения", – сообщил он.
Парцхаладзе привел в пример Барселону (столица Каталонии, Испания), где каждая улица имеет свое функциональное назначение. По его словам, это позволяет правильно и эффективно организовывать работу транспорта, а также создавать безопасные и благоприятные условия для пешеходов.
"Сейчас рассматривается возможность внедрения такого опыта и у нас", – сказал он, добавив, что это может позволить минимизировать заторы в городах и уменьшить уровень автомобилизации.
Напомним, в декабре 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что строительство и восстановление дорог в Украине является одним из приоритетов его работы.
В январе сообщалось, что в Киевской горгосадминистрации разработали новую комплексную целевую программу организации и повышения безопасности дорожного движения в Киеве до 2022 года. Она, как отметили в мэрии, поможет увеличить пропускную способность на дорогах и уменьшить количество аварий.
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