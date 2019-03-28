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В Украине выросли зарплаты: назван ТОП регионов-лидеров

Сегодня, 20:32

За месяц средняя зарплата выросла на 2,2%, а за год – на 20,4%

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украине выросли зарплаты: назван ТОП регионов-лидеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg Экономика За месяц средняя зарплата выросла на 2,2%, а за год – на 20,4%

Средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись за месяц на 2,2%, а за год – на 20,4%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта.

В ведомстве отметили, что февральский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,3 раза.

В то же время реальная зарплата в феврале по сравнению с январем этого года выросла на 1,7%, а относительно февраля-2018 – на 10,7%.

Лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам февраля являются:

  • Киев – 14 513 грн;
  • Донецкая область – 10 512 грн;
  • Киевская область – 9812 грн;
  • Днепропетровская область – 9407 грн;
  • Запорожская область – 9273 грн.

Напомним, номинальная зарплата – это сумма денег, начисленная работнику за определенный период в зависимости от отработанных часов или количества и качества произведенной продукции.

Реальная зарплата – это совокупность товаров и услуг, которые работник приобретает на ту сумму денег, какая останется у него от номинальной заработной платы после уплаты всех налогов и взносов обязательного характера.

По данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тыс. грн:

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. 

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Тег зарплата, зарплаты, Госстат

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