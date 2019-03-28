В Украине выросли зарплаты: назван ТОП регионов-лидеров
За месяц средняя зарплата выросла на 2,2%, а за год – на 20,4%
Средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись за месяц на 2,2%, а за год – на 20,4%.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта.
В ведомстве отметили, что февральский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,3 раза.
В то же время реальная зарплата в феврале по сравнению с январем этого года выросла на 1,7%, а относительно февраля-2018 – на 10,7%.
Лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам февраля являются:
- Киев – 14 513 грн;
- Донецкая область – 10 512 грн;
- Киевская область – 9812 грн;
- Днепропетровская область – 9407 грн;
- Запорожская область – 9273 грн.
Напомним, номинальная зарплата – это сумма денег, начисленная работнику за определенный период в зависимости от отработанных часов или количества и качества произведенной продукции.
Реальная зарплата – это совокупность товаров и услуг, которые работник приобретает на ту сумму денег, какая останется у него от номинальной заработной платы после уплаты всех налогов и взносов обязательного характера.
По данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10,5 тыс. грн:
В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тыс. грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу.
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