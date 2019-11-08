В Украине заработал новый энергетический бренд YASNO

Реклама

Новый энергетический бренд YASNO уже появился в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Это поставщик света, и у него – три с половиной миллиона клиентов.

Новый энергетический бренд на рынок вывела компания ДТЭК. "Сегодня" разбирались, что изменится для людей? Какие услуги предлагают и обязательно ли выходить из дома, чтобы их получить?

Киевлянка Любовь Щербань – одна из первых клиенток нового энергоофиса YASNO. Передает показания счетчиков. Это дело нескольких минут.

"Раньше – приходишь с утра, здесь была очередь. Сейчас – я могу дома зарегистрироваться в электронной очереди на определенное время, прийти сюда и попасть к специалисту, не дожидаясь в офисе", – радуется Любовь Щербань.

Некоторые вопросы можно решить на месте самостоятельно, за несколько минут.

Для тех, кто хочет занести показания счетчиков в энергоофисах самостоятельно, установлены терминалы самообслуживания. Все очень просто. Вводится номер лицевого счета. Далее – проверяется адрес. Затем – вводятся показаний счетчика.

В энергоофисе YASNO есть детский уголок. Те, кто приходит с малышами, может не волноваться – ребенок не будет скучать.

"Ребенок бегает вокруг, ему скучно, он дергает, отвлекает, а такие детские уголки как то забавляют их", – говорит клиентка энергоофиса YASNO Александра Говорушкина.

Решение любого вопроса занимает не более 15 минут. Больше времени для этого не надо, говорят в YASNO.

Такие обновленные энергоофисы есть в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Ключевая суть нашего нового бренда – забота о клиенте, простые и понятные решения. Не только в части поставки электроэнергии, а и в дополнительных сервисах, которые помогают оптимизировать потребление электроэнергии и прочих ресурсов нашими клиентами", – заявил директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Колл-центр, личный кабинет на сайте, мобильное приложение и Facebook-страница. Не выходя из дома, можно получить любую услугу энергокомпании.

"Я работаю с 8 до 17 часов, у меня, к сожалению, нет времени посещать все заведения, которые представляют услуги, поэтому я пользуюсь мобильным приложением", – говорит киевлянин Сергей Зацаринный.

Меняется название и подход к клиентам. Это будет действительно европейское качество услуг. А реквизиты остаются те же. Поэтому – никаких хлопот с документами у пользователей не будет.

"YASNO – это ассоциация с теплом, со светом, и YASNO – это ассоциация с тем, что в платежке – все понятно. Сегодня наша задача, компании ДТЭК, сделать все, что от нас зависит, чтобы наш клиент был главным, чтоб он имел возможность требовать, а мы имели возможность отвечать этим требованиям", – заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Переоборудовать все 65 отделений компании в трех регионах энергетики планируют до июля 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что компания ДТЭК вывела на рынок розничный бренд – YASNO. Клиентские бизнес-группы начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой. YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллиона украинцев и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Бренд также предложит клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию "умных домов" и электромобильности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама