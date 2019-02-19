В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта
Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом
Партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.
По данным ведомства, фитосанитарные специалисты выявили и задержали зараженную партию в отделе таможенного оформления "Вишневое" в Киевской области.
Госпотребслужба направила в Египет ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, в декабре 2018 года в цитрусовых, которые продавали на рынках и в супермаркетах Украины, обнаружили опасный пестицид – изокарбофос. Он грозит нервными расстройствами и имеет отсроченное действие. Его обнаружили, в частности, в помеле, завезенной из Китая.
Ранее сообщалось, что импорт цитрусовых в Украину по итогам 2018 года увеличился на 27% – до 337,87 тысячи тонн по сравнению с 2017-м, когда он составлял 265,48 тысячи тонн. Главными поставщиками цитрусовых являются Турция (56,02%), Египет (14,48%) и Италия (5,68%).
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