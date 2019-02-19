В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом

Фото: consumer.gov.ua.

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c53/7b3/5c6c537b3b258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c53/7b3/5c6c537b3b258.jpg 2019-02-19T21:12:00+02:00 Экономика Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом

Партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.

По данным ведомства, фитосанитарные специалисты выявили и задержали зараженную партию в отделе таможенного оформления "Вишневое" в Киевской области.

Госпотребслужба направила в Египет ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в декабре 2018 года в цитрусовых, которые продавали на рынках и в супермаркетах Украины, обнаружили опасный пестицид – изокарбофос. Он грозит нервными расстройствами и имеет отсроченное действие. Его обнаружили, в частности, в помеле, завезенной из Китая.

Ранее сообщалось, что импорт цитрусовых в Украину по итогам 2018 года увеличился на 27% – до 337,87 тысячи тонн по сравнению с 2017-м, когда он составлял 265,48 тысячи тонн. Главными поставщиками цитрусовых являются Турция (56,02%), Египет (14,48%) и Италия (5,68%).

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