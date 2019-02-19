Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

Сегодня, 21:12

Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом

Фото: consumer.gov.ua
Фото: consumer.gov.ua.
В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c53/7b3/5c6c537b3b258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c53/7b3/5c6c537b3b258.jpg Экономика Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом

Партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.

По данным ведомства, фитосанитарные специалисты выявили и задержали зараженную партию в отделе таможенного оформления "Вишневое" в Киевской области.

Госпотребслужба направила в Египет ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в декабре 2018 года в цитрусовых, которые продавали на рынках и в супермаркетах Украины, обнаружили опасный пестицид – изокарбофосОн грозит нервными расстройствами и имеет отсроченное действие. Его обнаружили, в частности, в помеле, завезенной из Китая.

Ранее сообщалось, что импорт цитрусовых в Украину по итогам 2018 года увеличился на 27% – до 337,87 тысячи тонн по сравнению с 2017-м, когда он составлял 265,48 тысячи тонн. Главными поставщиками цитрусовых являются Турция (56,02%), Египет (14,48%) и Италия (5,68%).

Узнайте, на что следует обращать внимание при покупке цитрусовых:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Египет, цитрусовые, госпотребслужба, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бенфика наконец-то избавилась от экс-форварда Шахтера

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Яблочный сок в крови Децла удивил экспертов

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Участник "Голос країни-9", муж Мозговой сменил имя в паспорте

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем