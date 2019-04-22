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В Украину везут все больше импортных тракторов

Сегодня, 08:12

Стоимость такой техники снижается, но не за счет сегмента б/у

Фото: Pixabay

Импорт тракторов в Украину в 2018 году вырос почти в пять раз по сравнению с 2017 годом – до 113,2 тыс. ед. При этом 2,2 тыс. тракторов из общего количества - подержанные. Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В стоимостном выражении тракторов ввезли на 431 млн долларов, что на 12,6% меньше, чем в 2017 году.

"В количественном выражении суммарный импорт тракторов рос в 2015-2016 гг. и 2018 году, а в 2017-м было значительное проседание. Больше всего этой техники было импортировано в прошлом году", – отметили аналитики УКАБ.

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По информации экспертов, если в количественном выражении импорт тракторов рос из года в год, то в стоимостном выражении своего пикового значения он достиг в 2017 году, а 2018 пошел на спад.

"Что касается подержанных тракторов, то в целом за рассматриваемые четыре года их доля в общем числе импортируемых составляла около 4%. Это значительно меньше по сравнению с зерноуборочными комбайнами, где этот сегмент занимал половину всех поставок из-за рубежа", - заметили в ассоциации.

В УКАБ обратили внимание, что в отличие от зерноуборочных комбайнов, где "горячий" сезон длится с конца апреля по август, тракторы активно завозятся с конца зимы по конец апреля и в июле, в 2018 году активными были также осенние месяцы.

Напомним, в конце 2018 года Россия запретила ввоз украинских тракторов на свою территорию. Кроме того, запретили паровые котлы, водные турбины, доильные установки, промышленное оборудование, автомобильные детали и др.

Тем временем, на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов. По характеристикам корейские тракторы являются конкурентами популярных в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".

А в США собрали трактор с автопилотом:

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Тег импорт, трактор, УКАБ, АПК , тракторы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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