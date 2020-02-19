В законе про землю нашли спорный момент: эксперты рассказали об опасности

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В законопроекте № 2178-10 об открытии рынка земли, которые Верховная Рада продолжает рассматривать во втором чтении, появилось положение о том, банки смогут получать землю в виде залога по кредиту. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ это положение по факту открывает доступ к сельскохозяйственной земле иностранному капиталу, хотя в законе также записано, что этот вопрос должен решаться на всеукраинском референдуме.

"На мой взгляд, технология рассмотрения этого законопроекта была расписана в духе политического макиавеллизма. Просто люди не всегда видят эти скрытые механизмы. В чем заключалась стратегия власти? Сначала запускался максимально токсичный законопроект, в котором наиболее выпукло показывались моменты, вызвавшие наибольшее сопротивление общества. Например, концентрация 200 тыс. га земли в одних руках, возможность нерезидентов через опосредованные схемы принимать участие в покупке земли и т. д. Но это была такая дымовая завеса, главная цель которой была – скрыть реальные цели и задачи. Таким образом, во-первых, был протестирован уровень максимального сопротивления общества, так называемый "общественный боевой порог". Поскольку реакция была довольной умеренная, власть поняла, что можно двигаться дальше. Во-вторых, максимально жесткие пункты в первом варианте законопроекта дали возможность демонстрировать компромисс. В частности, 200 тыс. га снизили до 10 тыс., частично перекрыли возможность участия нерезидентов, то есть сделали шаг назад. Но самое главное, в первом законопроекте никогда не появляется реальная цель. Потому что она будет сразу выявлена и по ней будет нанесен максимальный удар. Так и произошло здесь. В тексте ко второму чтению внезапно "вынырнули" банки с иностранным капиталом. Которые фактически могут без каких-либо ограничений по концентрации через суррогатные механизмы покупки, через кредитные механизмы скупать практически неограниченное количество земли. Единственное, что установили, – это двухлетний период, в течение которого банк должен продать этот земельный участок. Но эта норма не будет работать. Нет механизма контроля. Не прописаны и штрафные санкции на случай, если они не продадут землю в указанный срок. То есть заранее закладывается неработающая норма. И банки, в том числе с иностранным капиталом, могут работать "земельными ломбардами". Например, смогут выдавать какой-то заранее невозвратный земельный кредит и будут пользоваться этими земельными участками все время действия этого кредита. Или смогут выдавать дорогой кредит, под огромные проценты, с огромными штрафными санкциями, с тем чтобы клиент вовремя не смог его погасить. В результате земля будет иметь огромную балансовую стоимость, выше рыночной, и такую землю никто не захочет купить", – объяснил Кущ.

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Впрочем, президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак считает, что подобные страхи лишены оснований, поскольку деятельность банков регулируется Национальным банком Украины, и требования к "подшефным" у НБУ достаточно суровы.

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"Ситуация, когда у банка на балансе будет находиться земля, а не деньги, очень не понравится Национальному банку. Деятельность банков регулирует НБУ, и за невыполнение закона регулятор будет наказывать. НБУ имеет свои нормативы. И банк не сможет купить много земли и при этом не нарушить эти нормативы. Чтобы банк считался надежным, у него должны быть деньги, а не земля. Если же наоборот – Нацбанк быстро разбирается с такими банками, им грозит ликвидация, и земля в таком случае снова перейдет государству. Поэтому нет никаких оснований считать, что нормы этого законопроекта позволят банкам накапливать землю. Контр-механизмов очень много", – говорит Тарас Козак.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Огромные деньги для Украины: во сколько обходится день земельных споров в Раде".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в земельном законопроекте, который рассматривают в парламенте, уменьшено количество земли "в одни руки" с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч. Покупка земли будет разрешена только в безналичной форме, а покупателей обяжут подтверждать происхождение средств. При этом стоимость земли до 2030 года должна быть ниже ее нормативно-денежной оценки. Начальная цена – 1700 долларов за гектар. Финальная будет зависеть от района, области и конкуренции. Иностранные граждане, кроме россиян, смогут купить землю только после референдума. А продажа участков, расположенных возле государственной границы, будет запрещена.

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