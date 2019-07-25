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В Зимбабве подсчитали колоссальные потери из-за санкций

25 июля, 08:13

Уже 20 лет страна находится по давлением из-за политики бывшего диктатора

Фото: AFP

Африканское государство Зимбабве за последние 20 потеряло от экономических санкций запада более 100 млрд долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо, передает агентство Xinhua.

По словам Мойо, кроме потери 42 млрд доходов, Зимбабве ежегодно недополучало около 4,5 млрд долларов международной помощи, начиная с 2001 года. Зимбабве также потеряло почти 12 млрд займов МВФ, Всемирного банка и Африканского банка развития, которые могли бы помочь развить инфраструктуру. Кроме этого, частных предприятий страны не поступило еще 18 млрд кредитов.

"В результате ВВП Зимбабве в течение последних двух десятилетий уменьшился на 21 млрд", – сказал Мойо.

Глава МИД государства пообещал поддерживать диалог с западными странами ради нормализации отношений. Мойо также призвал США и другие государства отменить санкции, поскольку "необходимость в них исчезла".

Напомним, экономическая ситуация в Зимбабве начала резко ухудшаться с начала 2000-х годов, после того, как президент Роберт Мугабе начал проводить политику захвата земель, принадлежащих европейским фермерам. Земли перераспределялись в пользу ветеранов гражданской войны 1970-х годов, а законных владельцев участков часто убивали.

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В результате такой политики доверие инвесторов к Зимбабве снизилось, производство сократилось, а международное сообщество было вынуждено ввести в отношении страны экономические санкции. Кроме того, страна лишилась важного источника доходов — туризма.  Сейчас экономическая ситуация в стране немного стабилизировалась, но государственные финансы находятся в тяжелом состоянии, а местный бизнес не может нормально развиваться из-за нехватки ликвидности, нестабильного электроснабжения и недостатка рабочей силы, при том, что около 90% населения страны остаются безработными.

Годовая инфляция в Зимбабве в июне составила 175%. При этом еще в 2009 году в результате гиперинфляции Зимбабве перестала пользоваться собственной валютой и перешла на доллар США.

В 2018 году в Зимбабве состоялись президентские выборы, в которых впервые за 40 лет не участвовал Мугабе, однако при голосовании победил Эммерсон Мнангагва, который номинально был главой государства от правящей партии еще до выборов. Сразу же после проведения выборов в стране начались беспорядки, однако изменить результат оппозиция не смогла.

 Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

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Тег экономика, Зимбабве, ВВП, санкции, потери

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