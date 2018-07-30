Впервые за 40 лет без Мугабе: в Зимбабве проходят исторические выборы

Отстраненный диктатор так обижен на однопартийцев, что призвал голосовать за оппозицию

На выборы, как на праздник, идут в африканском Зимбабве. Дело в том, что впервые за несколько десятилетий среди кандидатов в президенты страны нет Роберта Мугабе – диктатора, который правил страной почти 40 лет.

У избирательных участков очередь начала собираться еще с ночи, а к утру пришли несколько сотен человек. Такой ажиотаж объясняют просто – впервые за 38 лет могут избрать в президенты не Мугабе.

Роберт Мугабе находился при власти с 1980-ого года, когда Зимбабве обрела независимость. Его правление запомнилось колоссальной инфляцией и нищетой – для большинства населения, но не для диктатора, который вместе со своей семьей жил в роскоши.

Дети лидера страны хвастали личными реактивными самолетами, дорогими авто и туфлями из кожи аллигатора. Не отставала и первая леди: за одну поездку в Париж на шопинг Грейс Мугабе могла потратить более 100 тыс. долларов.

Несмотря на преклонный возраст – 93 года, – Мугабе уходить с поста президента не собирался. Его отстранили в результате военного переворота. Тогда власть временно перешла к Эммерсону Мнангагве по прозвищу "крокодил": он был вице-президентом и поэтому ожидаемо заменил диктатора.

Теперь кандидатов на пост президента двое: Мнангагва пытается остаться в кресле президента,а противостоит ему молодой оппозиционер Нельсон Чамиса. За ходом выборов наблюдают и депутаты европарламента.

Сам Роберт Мугабе, видимо, до сих пор настолько зол на однопартийцев за свою отставку,что накануне выборов бывший диктатор призвал голосовать за оппозицию.

Очевидного лидера в президентской гонке нет, и если ни один из претендентов не наберет больше половины голосов, в начале сентября состоится второй тур.

Как сообщалось, прошлый президент Зимбабве Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

Ранее Мугабе, который находилась под домашним арестом с момента захвата армией власти, дали 24 часа, чтобы подать в отставку или подвергнуться импичменту. При этом тысячи зимбабвийцев вышли на улицы, требуя, чтобы он ушел.

Сообщалось, что военные Зимбабве взяли под контроль государственную телерадиокомпанию ZBC. После этого генерал-майор армии Зимбабве Сибусисо Мойо обратился с обращением к народу страны. Он отметил, что военные на время перенимают на себя контроль в стране. Генерал сообщил, что президент страны жив и находится в безопасности.