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Эксперт: Выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе

Сегодня, 12:54

Наша страна может потерять две трети свинокомплексов, предупредил специалист

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Эксперт: Выращивать свиней в Украине стало дороже, чем в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e1/6dd/5c88e16dd3b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e1/6dd/5c88e16dd3b6c.jpg Бизнес Наша страна может потерять две трети свинокомплексов, предупредил специалист

Украина наращивает импорт свинины, так как в стране слишком высокая себестоимость выращивания свиней. Большинство отечественных свиноводов не могут зарабатывать реальные деньги, рассказал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.

"1-1,1 евро за 1 кг живого веса в Европе против 1,4-1,6 евро в Украине. Разница в 40-60% может в ближайшие годы привести к потере рыночных позиций 2/3 промышленных свинокомплексов", - считает Бабенко.

Эксперт уверен, что удешевить себестоимость выращивания свиней можно путем перехода на альтернативные ингредиенты кормов. Речь идет о спиртовую барде – отходах от производства спирта, жидком корме - и сое углубленной гидротермической обработки, которая дает гораздо больше энергии поголовью, чем обычный "сухой" комбикорм, пояснил он.

Ранее уже сообщалось, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты

Напомним,  ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%.

При этом эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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Тег свиньи, Бабенко, свинина, производство, АПК , себестоимость, выращивание

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