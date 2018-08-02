Великобритания расширила санкции против России

Правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении РФ. Так, в перечень добавлены шесть шесть компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В список, в частности, добавлены ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройдгазмонтаж – Мост", АО "ВАД".

Ранее против этих компаний ввел санкции Европейский Союз. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов на территории стран Евросоюза. Кроме того, зарегистрированные в ЕС физлица и организации не могут предоставлять им денежные средства.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках Стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года