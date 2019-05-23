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Венесуэла стала для США страной, которая представляет проблему для нацбезопасности

23 мая, 00:09

Речь идет об импорте американской продукции

Фото: Pixabay

Министерство торговли США перенесло Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции, в том числе и двойного назначения, в которые представляет определенную угрозу для национальной безопасности страны.

"Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила экспортного контроля с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определенных экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, и перенести Венесуэлу в группу стран D: 1, в которой представлены государства, представляющие определенную угрозу для национальной безопасности", — говорится в документе.

Отношения США и Венесуэлы обострились после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран, в том числе Украина. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

С начала 2019 года американские власти ввели ряд ограничительных мер против Венесуэлы, в том числе в отношении крупнейших государственных компаний. 17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

В конце марта-2019 СМИ также стало известно, что Мадуро вывез из Венесуэлы золотой запас:

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Тег Венесуэла, США, кризис, нацбезопасность

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Источник:

ТАСС

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