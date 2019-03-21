Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без транзита через Украину

По словам Сийярто, Венгрия сможет покупать газ через Австрию

Фото: AFP

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без транзита через Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg 2019-03-21T20:08:00+02:00 Экономика По словам Сийярто, Венгрия сможет покупать газ через Австрию

Россия и Венгрия заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый контракт на транзит газа через территорию Украины.

Об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского правительства.

По его словам, вопрос энергобезопасности обрел геополитическую тональность, так как соглашение о транзите между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года, а новый контракт не подписан.

"Это означает, что может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, поскольку всегда должны учитывать наихудший сценарий, когда планируем меры по безопасности в вопросе поставок энергоносителей", – отметил Сийярто.

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Он объяснил, что Венгрия сможет покупать газ через Австрию, как было в этом году, и, кроме того, венгерские резервуары для хранения газа также должны использоваться.

Напомним, 21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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