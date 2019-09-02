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Верланов об уменьшении налогов на доходы физлиц: Надо гражданам оставлять больше денег

2 сентября, 17:25

Глава налоговой отметил, что речь идет о "нерадикальном понижении"

Сергей Верланов. Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook

Сергей Верланов. Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook

В Украине необходимо уменьшить ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС), официально заработавшей 28 августа, Сергей Верланов в интервью изданию "Украинская правда".

"Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику. Вопрос в том, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс", – отметил он.

Глава ведомства добавил, что Министерству финансов нужно сбалансировать расходы под эти изменения.

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Верланов также подчеркнул, что НДФЛ – основной стабильный источник поступлений местных бюджетов. При этом, по его словам, речь идет о "нерадикальном понижении".

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"Экономическая теория гласит, что любое понижение стимулирует экономику. Снижение ставок – это высвобождение денег. У нас не супербогатая страна, не супербагатое население. Высвобождение средств прежде всего идет в накопление", – сказал глава ГНС, отметив необходимость провести переговоры с Международным валютным фондом.

Верланов сообщил, что при снижении НДФЛ на 1% в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд грн, а вместе с потерями местных бюджетов – 20 млрд грн. В пересчете на 2019 год потери были бы больше, заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

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