Вернутся ли украинские ракеты на "Байконур": КБ "Южное" назвало условия

Глава предприятия рассказал о текущих задачах

Фото: yuzhmash.com.

Пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур". Об этом заявил гендиректор государственного "Конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев.

"На мой взгляд, нам мешает некая политическая компонента", – сказал гендиректор КБ "Южное". При этом он напомнил, что для РН "Зенит" "как всегда" остаются актуальными проблемы импортозамещения российских комплектующих.

В "Южном" полагают, что эти и другие разработки помогут им вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура, и проложить дорогу к участию в других международных программах.

Так, украинскому предприятию нужно заменить при строительстве ракеты российские двигатели РД-171М на новые украинские. Эту задачу, по оценкам Дегтярева, реально выполнить в течение двух лет.

"Мы в КБ "Южное" разработали двигатель РД-815 тягой 250 тонн. И три двигателя, которые составляют первую ступень РН "Маяк-С3.9", немного выше по суммарным характеристикам, чем РД-171М. ... К сожалению, у нас есть проблемы с производством, и мы отстаем с изготовлением матчасти для проведения полноценных испытаний. Но мы в этом направлении движемся. И если объединить усилия, то мы могли бы очень многое сделать. ... Если денег будет достаточно, за два года доведем", – сказал Дегтярев.

ГП "КБ "Южное" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт порядка 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

Касаясь вопроса импортозамещения российского алюминия в космической отрасли, Дегтярев отметил: алюминий можно покупать в Европе и США. По его словам, сегодня КБ уже переходит на использование в своих разработках новых алюминиевых сплавов.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал" по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и цивильных космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:

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