Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Вернутся ли украинские ракеты на "Байконур": КБ "Южное" назвало условия

28 мая, 10:04

Глава предприятия рассказал о текущих задачах

Фото: yuzhmash.com
Фото: yuzhmash.com.

Пусковые системы ракеты-носителя "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам, и могли бы вновь запускаться с космодрома "Байконур". Об этом заявил гендиректор государственного "Конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев. 

"На мой взгляд, нам мешает некая политическая компонента", – сказал гендиректор КБ "Южное". При этом он напомнил, что для РН "Зенит" "как всегда" остаются актуальными проблемы импортозамещения российских комплектующих.

В "Южном" полагают, что эти и другие разработки помогут им вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура, и проложить дорогу к участию в других международных программах.

Так, украинскому предприятию нужно заменить при строительстве ракеты российские двигатели РД-171М на новые украинские. Эту задачу, по оценкам Дегтярева, реально выполнить в течение двух лет.

"Мы в КБ "Южное" разработали двигатель РД-815 тягой 250 тонн. И три двигателя, которые составляют первую ступень РН "Маяк-С3.9", немного выше по суммарным характеристикам, чем РД-171М. ... К сожалению, у нас есть проблемы с производством, и мы отстаем с изготовлением матчасти для проведения полноценных испытаний. Но мы в этом направлении движемся. И если объединить усилия, то мы могли бы очень многое сделать. ... Если денег будет достаточно, за два года доведем", – сказал Дегтярев.

ГП "КБ "Южное" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт порядка 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

Касаясь вопроса импортозамещения российского алюминия в космической отрасли, Дегтярев отметил: алюминий можно покупать в Европе и США. По его словам, сегодня КБ уже переходит на использование в своих разработках новых алюминиевых сплавов.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются создать государственный концерн "Арсенал" по разработке космических технологий. Группа предприятий будет работать над развитием военных и цивильных космических технологий.

Напомним, ранее второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время работал в КБ "Южное", заявлял, что на базе предприятия можно создать украинскую Кремниевую долину:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ракета, ракета-носитель, зенит, байконур, Дегтярев, КБ Южное, двигатели

Вы сейчас просматриваете новость " Вернутся ли украинские ракеты на "Байконур": КБ "Южное" назвало условия". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денег нет, но вы держитесь: Роскосмос не может достроить космодром "Восточный"

23 января, 16:04

Если не выделить деньги на строительство, то уложиться в назначенные рамки будет невозможно, говорит Медведев

С французского космодрома успешно запустили ракету с украинским двигателем

22 ноября 2018, 00:33

Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработан КБ "Южное" и изготовлен "Южмашем

В России нашли виновных в повреждении ракеты "Союз"

19 октября 2018, 03:02

Фамилии сборщиков, причастных к инциденту, были указаны в журналах, изъятых следствием

Россия оконфузилась, "воскресив" развалившийся корабль Роскосмоса

11 октября 2018, 17:59

Спустя несколько минут после того, как экипаж "Союза-10" начал экстренную посадку, в Роскосмосе заявили, что корабль вышел на орбиту Земли

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Соцсети обсуждают поздравление Зеленского с днем Киева

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Как мужчины убивают своих жен

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь