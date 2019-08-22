Украине не хватает картошки: овощ везут из-за границы, а цены выросли вдвое

/ Фото: Pixabay

При том, что в Украине стремительно дешевеет морковь, закупочные цены на картофель в августе 2019 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом рассказала руководительница информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман, пишет УНИАН.

Цены на картофель в закупке в августе составили около 11 грн/кг из-за неурожая этой культуры в Украине, отметила специалистка.

"По сравнению с прошлым годом картофель подорожал в два раза. Это связано с тем, что был неурожай по ранним и средним сортам картофеля. Также, по предварительной информации фермеров, сокращение урожайности ожидается в пределах 20% по позднему картофелю. Соответственно, предложение на рынке меньше", – сказала Гетьман.

Она добавила, что подорожание в августе связано также с тем, что произошла задержка в уборке этой культуры, поскольку в мае фермеры вынуждены были ее пересаживать. Так, в 2019 году уборка позднего картофеля задерживается на 10-14 дней по сравнению с 2018 годом.

Реклама

Читайте также: Что едят украинцы: мяса не хватает, а "молочку" народ разлюбил

По словам Гетьман, в 2019 году Украина впервые начала импортировать картофель в период уборки собственного урожая.

"Украина всегда импортирует картофель в зимний период. Бывало, когда у нас цены росли, мы импортировали картофель из Египта. Впервые мы начали импортировать, наверное, в период непосредственно уборки собственного урожая. Но вообще Украина импортирует картошку из Египта, из Беларуси и даже из Польши", – сказала Гетьман, добавив, что европейские страны в 2019 году также столкнулись с неурожаем.

Закупочные цены, по ее прогнозам, могут несколько снизиться на период уборки позднего картофеля, но снижения до уровня прошлогодних цен не ожидается.

Гетьман также добавила, что в 2019 году значительный рост закупочных цен наблюдается по многим овощам. В частности, наиболее заметный рост цен был на помидоры, огурцы, лук и капусту.

Напомним, ранее эксперты уже предупреждали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама