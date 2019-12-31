Витренко: Транзитный контракт содержит принцип "качай или плати"

Украина ожидает, что гарантированные объемы — это минимум, а не максимум, который будет прокачан

/ Фото: УНИАН

Транзитный контракт, который был подписан между Украиной и Россией, заключен по европейским правилам и содержит принцип "качай или плати".

Об этом написал в Facebookисполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет... Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати". Также отмечу, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы должны согласиться", – написал Витренко.

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Он указал, что Украина ожидает, что гарантированные объемы — это минимум, а не максимум, который будет прокачан.

"При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", – отметил Витренко.

По его словам, знаменательным событием для Украины является также переход на европейские правила по транзиту газа.

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"Десятилетиями мы работали по правилам, которые сложились еще в советские времена. Это блокировало транзит для использования только Газпромом, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок. Теперь это в прошлом. Новые правила — это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучшая конкуренция на рынке, дополнительные доходы", - добавил представитель НАК.

Напомним, Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, который принесет нашей стране не менее 7 млрд долл.

Ранее Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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