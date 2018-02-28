Внутренняя миграция: куда едут украинцы в поисках лучшей жизни

В прошлом году почти миллион украинцев изменили место жительства в поисках заработка и лучших условий жизни. Сколько из них перебрались в другие страны и сколько человек приехали в Украину из-за рубежа, Укрстат еще не посчитал. Но, по статистике прошлых лет, внешняя, межгосударственная миграция составляет всего около 5% от общей миграции. Остальные 95% – это люди, которые "мигрируют" в пределах Украины, перебираясь в другую область или другой населенный пункт в пределах своей же области.

Стоит отметить, что данные Укрстата базируются на информации органов регистрации, поэтому в них попадают только те, кто сменил прописку (место регистрации). Если же человек отправился в другой регион на временные заработки или живет в другом регионе на съемной квартире, такие случаи в статистике не отражаются. Но именно потому можно утверждать, что в статистику Укрстата попадают лишь те, кто переехал не временно, а на долгое время, подтвердив свои намерения регистрацией на новом месте проживания.

Количество мигрантов зависит от … органа регистрации?

Миграционные показатели Украины много лет подряд были примерно равны. Например, в 2013 году место жительства поменяли 621 тыс. украинцев (из них всего 22 тыс. выехали за рубеж, а приехали в Украину 54 тыс.). В 2014 году 520 тыс. человек выписались со старого места жительства и 542 тыс. прописались по новому адресу. В 2015-м эти цифры составляли 519 и 533 тыс. человек. А вот 2016 год был нетипичным: число миграций сократилось сразу вдвое: 246 тыс. выписавшихся и 257 тыс. прописавшихся на новом месте. В 2017-м люди опять стали чаще менять место жительства: 430 тыс. выписались и 443 тыс. прописались. Но все равно миграционная активность украинцев еще остается ниже уровня 2013-2015 годов.

Никаких особых причин, "привязавших" украинцев к насиженным местам, в 2016 году не было. По мнению экспертов, показатели снизились, вероятнее всего, из-за того, что в этот период менялся регистрирующий орган.

"Данные за 2016 год действительно существенно отличаются от данных за предыдущие годы. Скорее всего, это связано с тем, что с 4 апреля 2016 года функцию регистрации места проживания, которую раньше выполняли подразделения миграционной службы, передали исполнительным органам территориальных громад. И возникли проблемы с налаживанием процесса передачи данных Госстата от органов местного самоуправления", – считает Александра Слободян, аналитик Центра "CEDOS", который занимается изучением в том числе вопросов миграции в Украине.

Эксперт также утверждает, что действительный размер миграции гораздо больше, чем по данным Укрстата.

"Данные Укрстата – это количество фактов регистрации места проживания и количество фактов снятия с регистрации. Они, скорее всего, недооценивают миграционное движение внутри страны и не точно отображают территориальное распределение миграций. Потому что значительная часть населения – по разным оценкам от 15 до 30% в областных центрах – не регистрирует фактическое место проживания из-за ряда ограничений, связанных с необходимости подтверждать право собственности на жилье. Например, договором аренды или присутствием собственника жилья во время регистрации", – говорит Александра Слободян.

Какие регионы самые популярные и почему

По данным Укрстата, в 2017 году больше всего людей поменяли место жительства на Харьковскую и Киевскую области (по 55 тыс. человек), а также на Днепропетровскую (+51 тыс.). В Киеве за минувший год прописались 36 тыс. новых жителей.

Однако отток людей из Харьковской области – 43 тыс. человек – оказался не намного меньше "притока". Это наибольший показатель среди всех областей. Поэтому в результате миграции население Харьковщины выросло всего на 3,8 тыс. человек.

А вот из Днепропетровской и Киевской областей уехали вдвое меньше людей, чем приехали: 27 и 24 тыс. соответственно. Так что эти же области показали наибольший прирост числа зарегистрированных жителей. В итоге население Киевской области за прошлый год увличилось на 30 тыс. человек, а Днепропетровской – на 24 тысячи.

Эксперты называют разные причины популярности именно этих областей. Одни связывают это с тем, что традиционно, много лет подряд, украинцы тяготеют к крупным городам, в то время как села и небольшие городки пустеют. Столицы популярных областей – Киев, Днепр и Харьков – действительно крупнейшие в Украине.

Другие обращают внимание на то, что в Днепропетровской и Харьковской областях средние зарплаты выше, чем в других. Не говоря ужа о Киеве. Однако это оказывается верно лишь отчасти. В Киеве, конечно, средняя зарплата намного выше, чем в других регионах. В декабре 2017-го она составляла свыше 14 тыс. грн (начисленные суммы, без вычета налогов), тогда как средняя по Украине – 8777 грн. На Киевщине средняя зарплата была всего чуть ниже средней – 8719 грн. В то же время Днепропетровщина по уровню зарплат находилась только на 7-м месте (8247 грн). А Харьковщина – вообще во втором десятке (7447 грн).

По данным аналитического центра "CEDOS", Днепропетровск и Харьков – крупнейшие после Киева центры студенческой миграции, что связано с большим количеством крупных вузов в этих городах. Популярны также у студентов Одесса и Львов, которые, кстати, и по данным Укрстата, находятся в пятерке регионов с наибольшим приростом населения.

Кроме того, прирост населения в Днепропетровской и Харьковской области эксперты объясняют еще и соседством с Донецкой и Луганской, где проходит АТО. Большинство вынужденных переселенцев выбирают в качестве временного места жительства ближайшие к дому области, т. е. Днепропетровскую и Харьковскую.

"С учетом того, что наибольший прирост в абсолютных цифрах (за исключением Киевской области) – в Харьковской и Днепропетровской, а наибольшее сокращение – в Донецкой и Луганской, думаю, это связано с движением внутренне перемещенных лиц. А точнее – с их перерегистрацией из-за усиления контроля за выплатами. Но это только версия. Чтоб проверить ее, нужно сравнить данные Укрстата с данными учета переселенцев по регионам. Кроме того, могут сказаться и какие-то изменения в механизме регистрации. Например, в Днепре сейчас наиболее успешно, по количественному показателю, внедряется регистрация места проживания через систему iGov, которой воспользовались уже более 4000 лиц. Упрощение регистрации также могло оказать влияние на статистику в сторону увеличения", – рассказал нам менеджер по коммуникациям ГО "Европа без барьеров" Павел Кравчук.

Киев теряет популярность

Интересно, что из Киева в прошлом году уехало даже больше людей, чем из Донецкой области – 32 тыс. человек. А количество людей, приезжающих в столицу жить, уменьшилось, по сравнению с минувшими годами. Так, в 2014 население Киева увеличилось за счет мигрантов на 14,4 тыс. человек, в 2015-м – на 13,5 тыс., в 2016-м – на 13,3 тыс. А вот в 2017 году прирост населения за счет мигрантов составил всего 4,2 тыс. человек.

Эксперты полагают, что популярность Киевской области и уменьшение притока населения в сам Киев – связанные между собой факторы. Жизнь в столице, и в первую очередь жилье, слишком дороги для многих. В то же время в пригородах Киева в последнее время появилось много нового, современного жилья, причем гораздо более доступного по цене. Поэтому теперь быстрее растет численность населения области, а не Киева. А на работу жители Киевщины традиционно ездят в столицу.

Наибольший отток людей в 2017-м, как и в предыдущие годы, наблюдался из областей, на территории которых проходят военные действия. Из Донецкой области выехали 31 тыс. человек, из Луганской – почти 22 тыс. Хотя были и такие, кто приезжал (или возвращался). Так, в Донецкую в прошлом году приехали жить 7,8 тыс. человек, в Луганскую – 2,7 тыс. И все равно общая численность населения этих областей за 2017 год серьезно уменьшилась: на 24 тыс. – Донецкой и на 19 тыс. Луганской.

Также больше уезжают, чем приезжают, люди из Винницкой области, где население за год сократилось на 4,6 тыс. человек, и из Запорожской (-2,7 тыс.).

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