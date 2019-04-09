Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина: названа сумма
В пасхальную корзину входят кулич, колбаса, яйца, сало, хрен и соль
Стоимость праздничной корзины на Пасху, которая в 2019 году приходится на 28 апреля в Украине, составит по меньшей мере 248 грн, что на 8% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает "Экономический дискуссионный клуб".
В нее вошли шесть традиционных для освящения в храме компонентов: пасхальный кулич (0,7 кг – 44 грн), домашняя колбаса (0,5 кг – 130 грн), яйца (10 штук – 24 грн), сало (0,5 кг – 39 грн), хрен (0,2 кг – 10 грн), соль (0,2 кг – 1 грн).
"Больше всего в нынешней пасхальной корзине, кроме кулича, подорожали домашняя колбаса (на 13%) и сало (на 7%)", – говорится в сообщении.
Согласно расчетам, стоимость выпечки пасхального кулича (0,7 кг) в домашних условиях составит 43,55 грн, что превышает прошлогодний показатель на 7%.
"Основное влияние на повышение стоимости кулича за период, прошедший с предыдущей Пасхи, оказало подорожание сливочного масла (на 11%, +6 грн на изделии), пшеничной муки (на 19%, +2 грн), молока (на 10%, +1 грн). Зато стоимость яиц и сахара снизилась на 9-13%, что также способствовало замедлению темпов роста стоимости кулича", – сказано в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.
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