ВостГОК войдет в "Энергоатом": Кабмин дал добро на реорганизацию уникального предприятия

Государственный комбинат – единственное в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды

Фото: vostgok.com.ua.

Кабинет министров Украины одобрил присоединение госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) к НАЭК "Энергоатом".

"Поручить главным разработчикам вместе с секретариатом Кабинета министров доработать и оформить в определенный срок, согласно регламентным требованиям и с учетом результатов обсуждений", – сказал на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

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Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения, реорганизация ВостГОКа путем присоединения к "Энергоатому" позволит создать интегрированную структуру, включающую мощности по добыче, переработке уранового сырья, а также мощности по генерации э/э атомными станциями (АЭС).

Напомним, ВостГОК – это единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн. А "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ВостГОК в 2018 году увеличил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1 тыс. 179,5 тонн.

Как известно, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

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