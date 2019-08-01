/ Фото: пресс-центр НБУ

Возможно ли в Украине "экономическое чудо": эксперты поделились прогнозами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B 2019-08-01T12:52:21+03:00 Экономика По вопросу быстрых реформ экономисты придерживаются разных мнений

Эксперты по-разному оценивают планы прошедшей в Верховную Рады по спискам партии "Слуга народа", которая обещает в ближайшее время "перезапустить" экономику.

Так, в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук отметил, что такая "перезагрузка" – это не быстрый процесс, а потому ждать, что Украина превратиться в государства уровня Сингапура, не приходится.

"Ни в какое "экономическое чудо" я не верю. Чудес в экономике не бывает. Мы сравниваем Сингапур сейчас и 50 лет назад и говорим: "Это экономическое чудо!" Нет, это не чудо, это 50 лет настойчивых изменений системы. И только когда было накоплено достаточное количество таких изменений, произошел качественный скачок. Мы должна накопить качественные изменения за счет реформ, и вот когда качество этих изменений станет таким, что увеличит интерес к Украине со стороны инвесторов, качество рабочей силы и т.д. – тогда это даст позитивный результат. Но не сразу. Не за год и не за 5. Возможно, лет за 10-15. Даже для того, чтобы сюда вошел какой-нибудь крупный инвестор и создал производство, нужно 3-4 года… Еще нужно учитывать, что мы вошли в период старения населения и из-за этого – дополнительной нагрузки на экономику. Из-за этого, в том числе, такого чуда, как было в Сингапуре, мы уже не сможем повторить. Сейчас другие условия", – объяснил Кушнирук.

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А вот президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что вопрос быстрых изменений – это вопрос выживания Украины.

"Я скажу так: у нас нет другого выхода, кроме как демонстрировать экономическое чудо, если мы не хотим, чтобы Украина перестала существовать как государство. Резкие изменения возможны, и Украине они действительно необходимы. А то, что они возможны, продемонстрировали много стран, в частности восточноазиатских. Эти страны тоже находились на довольно низком уровне развития, но за счет внутренних реформ начинали демонстрировать экономические успехи, показывали двузначные цифры роста ВВП. Я считаю, что для Украины тоже 5-10% – вполне реальные цифры. Только для этого нужно провести реформы. Налоговую, пенсионную. Провести дерегуляцию, приватизацию, земельную реформу. И в первую очередь – изменить систему правосудия и правоохранительную систему", – говорит Тарас Козак

Подробнее о том, что собираются "перезагрузить" в украинской экономике, читайте на сайте "Сегодня" - На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского

Напомним, также сайт "Сегодня" разбирался, может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда" и повторить опыт Сингапура.

Новости "Сегодня" рассказывали, когда украинцы почувствуют рост экономики на своем кошельке:

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