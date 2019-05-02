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Вполовину дешевле: как сэкономить на летнем отдыхе

2 мая, 09:34

Пришло время заказывать путевки на "бархатный сезон", говорят специалисты


Украинцы увлеклись ранним бронированием летних путешествий. Среди популярных направлений – страны Европы и побережье Черного моря. Ранее эксперты назвали самые бюджетные города мира для однодневного путешествия, а  "Сегодня" узнали, когда лучше резервировать летний отдых бюджетно и с комфортом. 

Путешественница Ольга Аврамченко за четыре года посетила 11 стран. Свои поездки она планирует и бронирует самостоятельно и заблаговременно.

"Если бронировать заранее, где-то за полгода, можно сэкономить на жилье и перелете приблизительно 50% общей стоимости", – говорит Ольга.

Среди ее любимых стран Испания, Венгрия и Грузия. Путешественница говорит, что последняя оказалась для нее самой дешевой. Цены в Грузии почти не отличаются от украинских, а перелет ей удалось "вместить" в три тысячи гривен в обе стороны с человека.

"Можно постепенно запланировать поездку. Можно также купить входные билеты в музеи и галереи и не тратить на это кучу денег – выловить акции, распродажи и хорошо сэкономить", – делится опытом Ольга.

Впрочем, сейчас бронировать "ранние" путевки на лето уже поздно. Сезон раннего бронирования начинается зимой и закрывается в марте-апреле. Сэкономить можно разве что на "горящих путевках".

"Многие операторы открывают в этом сезоне Европу – очень много. Это и Португалия – чартерный рейс будет прямой на курорт летать, это Италия... В этом сезоне выбор как никогда очень-очень большой", – говорит туристический агент Надежда Федотова.

В выигрыше те, кому по духе августовские курорты. Сейчас открыто бронирование на "бархатный сезон". Сэкономить можно 30% от стоимости путешествия.

Напомним, ранее опытные путешественники рассказали, как съездить в Европу за копейки. Туристы уверяют, что находят в Европе бесплатное жилье, приобретают авиабилеты за два евро и крайне дешево питаются в поездках.

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Тег цены, путешествия, поездки, путевки, бронирование, путешественники, бархатный сезон

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